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Россиян предостерегли от снежной болезни
Россиян предостерегли от снежной болезни
Солнце зимой опасно для глаз и может привести к снежной болезни. Как этого избежать, рассказала в интервью радио Sputnik доцент кафедры глазных болезней... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T02:10
2020-12-10T02:10
2020-12-10T02:10
ирина лещенко
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Солнце зимой опасно для глаз и может привести к снежной болезни. Как этого избежать, рассказала в интервью радио Sputnik доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко.Зимой глаза страдают от солнца не меньше, а может, даже и больше, чем летом. На них очень сильно воздействуют ультрафиолетовые лучи, которые отражаются от снега и льда. Причем это происходит даже в пасмурную погоду, когда вроде бы нет прямого солнечного света, пояснила Лещенко.Снежная болезнь может настигнуть не только на севере, поэтому зимой не нужно убирать солнцезащитные очки в дальний ящик. Они помогут защитить глаза, избежать проблем со зрением и избавят от необходимости постоянно щуриться."Яркое солнце ухудшает качество жизни, доставляет дискомфорт, приходится постоянно щуриться и жмуриться. Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь", – заключила Лещенко.
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ирина лещенко, россия, здоровье, зима, общество
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Солнце зимой опасно для глаз и может привести к снежной болезни. Как этого избежать, рассказала в интервью радио Sputnik
доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко
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Зимой глаза страдают от солнца не меньше, а может, даже и больше, чем летом. На них очень сильно воздействуют ультрафиолетовые лучи, которые отражаются от снега и льда. Причем это происходит даже в пасмурную погоду, когда вроде бы нет прямого солнечного света, пояснила Лещенко.
"Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание – снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции", – отметила офтальмолог.
Снежная болезнь может настигнуть не только на севере, поэтому зимой не нужно убирать солнцезащитные очки в дальний ящик. Они помогут защитить глаза, избежать проблем со зрением и избавят от необходимости постоянно щуриться.
"Яркое солнце ухудшает качество жизни, доставляет дискомфорт, приходится постоянно щуриться и жмуриться. Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь", – заключила Лещенко.