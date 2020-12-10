Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/blagotvoritelnost-1588577093.html
Благотворительный фонд "НИКА" запускает акцию "Санта для хвоста"
Благотворительный фонд "НИКА" запускает акцию "Санта для хвоста"
Благотворительный фонд помощи “НИКА” запустил новогоднюю акцию “Санта для хвоста” по сбору корма бездомным кошкам и собакам. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:06
2020-12-10T13:28
бездомные животные
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588571266_0:433:1278:1152_1920x0_80_0_0_270407b68bee5ac99c956ec74834a97d.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Благотворительный фонд помощи “НИКА” запустил новогоднюю акцию “Санта для хвоста” по сбору корма бездомным кошкам и собакам.В сборе можно принять участие на сайте организации: участники могут выбрать количество корма для пожертвования: 3, 6, 12, 100 килограммов или определить его самостоятельно, а система обозначит количество средств, необходимых на покупку корма. Компании также приглашаются стать партнерами проекта. “Мы хотим, чтобы предновогодняя пора стала временем чудес не только для людей, но и для братьев наших меньших. А что еще важнее - каждый из нас мог побыть Сантой и совершить чудо для бездомных животных: подарить им миску, полную вкусного корма”, - рассказывает Вера Митина, руководитель фонда “НИКА”.Новогодняя акция “Санта для хвоста” будет проходить с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. Результаты деятельности организации отображаются на Fond-nika.ru. Все участники получат электронную открытку с фотографией реального животного, которому они помогли.
https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588571266_0:295:1278:1254_1920x0_80_0_0_ab296ee533022026ca0580eb5eced930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бездомные животные, общество

Благотворительный фонд "НИКА" запускает акцию "Санта для хвоста"

13:06 10.12.2020 (обновлено: 13:28 10.12.2020)
 
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"Фонд помощи бездомным животным "НИКА"
Фонд помощи бездомным животным НИКА - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Благотворительный фонд помощи “НИКА” запустил новогоднюю акцию “Санта для хвоста” по сбору корма бездомным кошкам и собакам.
Цель акции “Санта для хвоста” - собрать 120 тонн корма для жителей приюта — сообщили в фонде.
В сборе можно принять участие на сайте организации: участники могут выбрать количество корма для пожертвования: 3, 6, 12, 100 килограммов или определить его самостоятельно, а система обозначит количество средств, необходимых на покупку корма. Компании также приглашаются стать партнерами проекта.
“Мы хотим, чтобы предновогодняя пора стала временем чудес не только для людей, но и для братьев наших меньших. А что еще важнее - каждый из нас мог побыть Сантой и совершить чудо для бездомных животных: подарить им миску, полную вкусного корма”, - рассказывает Вера Митина, руководитель фонда “НИКА”.
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"Дик
Дик
1 из 3
Дик
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"Эсми
Эсми
2 из 3
Эсми
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"Дейзи
Дейзи
3 из 3
Дейзи
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
1 из 3
Дик
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
2 из 3
Эсми
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
3 из 3
Дейзи
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
Новогодняя акция “Санта для хвоста” будет проходить с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.
Результаты деятельности организации отображаются на Fond-nika.ru. Все участники получат электронную открытку с фотографией реального животного, которому они помогли.
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 03:20
Кинолог рассказал, на что обратить внимание при выборе собаки в приюте
 
бездомные животныеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
16:31МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ
16:29В Кремле прокомментировали слова Путина об "осужденном" Сафронове
Лента новостейМолния