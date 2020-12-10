https://ria.ru/20201210/blagotvoritelnost-1588577093.html

Благотворительный фонд "НИКА" запускает акцию "Санта для хвоста"

Благотворительный фонд "НИКА" запускает акцию "Санта для хвоста"

Благотворительный фонд помощи “НИКА” запустил новогоднюю акцию “Санта для хвоста” по сбору корма бездомным кошкам и собакам. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:06

2020-12-10T13:06

2020-12-10T13:28

бездомные животные

общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Благотворительный фонд помощи “НИКА” запустил новогоднюю акцию “Санта для хвоста” по сбору корма бездомным кошкам и собакам.В сборе можно принять участие на сайте организации: участники могут выбрать количество корма для пожертвования: 3, 6, 12, 100 килограммов или определить его самостоятельно, а система обозначит количество средств, необходимых на покупку корма. Компании также приглашаются стать партнерами проекта. “Мы хотим, чтобы предновогодняя пора стала временем чудес не только для людей, но и для братьев наших меньших. А что еще важнее - каждый из нас мог побыть Сантой и совершить чудо для бездомных животных: подарить им миску, полную вкусного корма”, - рассказывает Вера Митина, руководитель фонда “НИКА”.Новогодняя акция “Санта для хвоста” будет проходить с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. Результаты деятельности организации отображаются на Fond-nika.ru. Все участники получат электронную открытку с фотографией реального животного, которому они помогли.

https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бездомные животные, общество