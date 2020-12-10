Благотворительный фонд "НИКА" запускает акцию "Санта для хвоста"
13:06 10.12.2020 (обновлено: 13:28 10.12.2020)
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"Фонд помощи бездомным животным "НИКА"
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Благотворительный фонд помощи “НИКА” запустил новогоднюю акцию “Санта для хвоста” по сбору корма бездомным кошкам и собакам.
Цель акции “Санта для хвоста” - собрать 120 тонн корма для жителей приюта — сообщили в фонде.
В сборе можно принять участие на сайте организации: участники могут выбрать количество корма для пожертвования: 3, 6, 12, 100 килограммов или определить его самостоятельно, а система обозначит количество средств, необходимых на покупку корма. Компании также приглашаются стать партнерами проекта.
“Мы хотим, чтобы предновогодняя пора стала временем чудес не только для людей, но и для братьев наших меньших. А что еще важнее - каждый из нас мог побыть Сантой и совершить чудо для бездомных животных: подарить им миску, полную вкусного корма”, - рассказывает Вера Митина, руководитель фонда “НИКА”.
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"Дик
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Дик
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"Эсми
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Эсми
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"Дейзи
3 из 3
Дейзи
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
1 из 3
Дик
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
2 из 3
Эсми
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
3 из 3
Дейзи
© Фото : фонд помощи бездомным животным "НИКА"
Новогодняя акция “Санта для хвоста” будет проходить с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.
Результаты деятельности организации отображаются на Fond-nika.ru. Все участники получат электронную открытку с фотографией реального животного, которому они помогли.