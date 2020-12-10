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Малый бизнес Калининграда получил гарантийную поддержку на 8 млрд рублей
Малый бизнес Калининграда получил гарантийную поддержку на 8 млрд рублей
Малые и средние компании Калининградской области привлекли в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) более 8 миллиардов рублей по ставкам на 1-3... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:16
2020-12-10T18:16
корпорация мсп
мсп банк
калининградская область
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Малые и средние компании Калининградской области привлекли в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) более 8 миллиардов рублей по ставкам на 1-3 процентных пункта ниже рыночного уровня, сообщает пресс-служба Корпорации МСП по итогам стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил важность инструментов государственной поддержки в развитии малого и среднего бизнеса региона."Для экономики Калининградской области развитие малого бизнеса - один из столпов экономического развития, поэтому, очень надеюсь, что все инструменты, которые существуют на уровне региона, федерации, у Корпорации МСП максимально будут использованы нами", - сказал по итогам сессии Алиханов.На тематических круглых столах, которые прошли в рамках стратегической сессии, обсуждались наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной, лизинговой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, развитие сельскохозяйственной кооперации. Особое внимание на стратегической сессии было уделено поддержке субъектов МСП, занятых в сфере туризма.В ходе сессии представители Корпорации МСП отметили, что предприниматели Калининградской области являются активными пользователями портала Бизнес-навигатора МСП, сервисы которого помогают начать и развивать свой бизнес. Всего порталом пользуются около 14 тысяч предпринимателей области.В сообщении отмечается, что активную работу по кредитованию МСП в Калининградской области ведет МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП. Сегодня в структуре кредитного портфеля МСП Банка в регионе преобладают субъекты МСП в сфере промышленного производства (около 70%) и услуг (более 20%).
https://ria.ru/20201210/finansirovanie-1588648515.html
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корпорация мсп, мсп банк, калининградская область

Малый бизнес Калининграда получил гарантийную поддержку на 8 млрд рублей

18:16 10.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Калининград
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Малые и средние компании Калининградской области привлекли в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) более 8 миллиардов рублей по ставкам на 1-3 процентных пункта ниже рыночного уровня, сообщает пресс-служба Корпорации МСП по итогам стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.
"В рамках НГС калининградские субъекты МСП привлекли финансовую поддержку в размере более 8 миллиардов рублей. Среди отраслей - "лидеров развития" области можно выделить промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг", - сообщил в ходе сессии глава Корпорации МСП Александр Браверман, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил важность инструментов государственной поддержки в развитии малого и среднего бизнеса региона.
"Для экономики Калининградской области развитие малого бизнеса - один из столпов экономического развития, поэтому, очень надеюсь, что все инструменты, которые существуют на уровне региона, федерации, у Корпорации МСП максимально будут использованы нами", - сказал по итогам сессии Алиханов.
На тематических круглых столах, которые прошли в рамках стратегической сессии, обсуждались наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной, лизинговой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, развитие сельскохозяйственной кооперации. Особое внимание на стратегической сессии было уделено поддержке субъектов МСП, занятых в сфере туризма.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 18:13
Корпорация МСП поддержит инвестпроекты в Калининградской области
В ходе сессии представители Корпорации МСП отметили, что предприниматели Калининградской области являются активными пользователями портала Бизнес-навигатора МСП, сервисы которого помогают начать и развивать свой бизнес. Всего порталом пользуются около 14 тысяч предпринимателей области.
В сообщении отмечается, что активную работу по кредитованию МСП в Калининградской области ведет МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП. Сегодня в структуре кредитного портфеля МСП Банка в регионе преобладают субъекты МСП в сфере промышленного производства (около 70%) и услуг (более 20%).
 
Корпорация МСПМСП БанкКалининградская область
 
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