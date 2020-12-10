https://ria.ru/20201210/biznes-1588616635.html

Фонд развития бизнеса Кубани выдал 184 поручительства на 1,3 млрд рублей

Фонд развития бизнеса Кубани выдал 184 поручительства на 1,3 млрд рублей

Количество обращений в Фонд развития бизнеса (ФРБ) Кубани за время карантина выросло почти на четверть, организация на начало декабря выдала 184 поручительства... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:01

2020-12-10T16:01

2020-12-10T16:01

краснодарский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Количество обращений в Фонд развития бизнеса (ФРБ) Кубани за время карантина выросло почти на четверть, организация на начало декабря выдала 184 поручительства на общую сумму около 1,3 миллиарда рублей, также были оказаны десятки других бесплатных услуг. О поддержке предпринимателей края в период пандемии, о тех, кто смог обойтись без потерь и о рекомендациях начинающим бизнесменам – в обзоре РИА Новости.Фонд развития бизнеса, основанный на Кубани 11 лет назад, в последние годы занимается не только выдачей поручительств, но и предлагает предпринимателям десятки различных бесплатных услуг. В регионе в малом и среднем бизнесе задействованы более полумиллиона человек, пандемия отразилась на работе около 100 тысяч субъектов предпринимательства, в связи с чем обращения в Фонд значительно выросли."По состоянию на начало декабря мы уже выдали 184 поручительства на общую сумму около 1,3 миллиарда рублей, что позволило нашим предпринимателям привлечь более 3,3 миллиарда рублей кредитных ресурсов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выдано 139 поручительств", - отметила директор ФРБ Елена Пистунова.По ее словам, востребованной в этот период оказалась также и работа телефона горячей линии. "Мы предоставляли нашим клиентам самую актуальную информацию: как и где получить пропуски, какие меры вводит налоговая служба, как рефинансировать кредиты и наладить отношения с банками по действующим кредитам. По горячей линии операторам фонда поступало сотни звонков, и к каждому случаю наши специалисты подходили индивидуально", - пояснила представитель Фонда.Так, по ее данным, в июле прирост обращений в центр "Мой бизнес" составил более 36% по сравнению с прошлым годом.Поддержка в карантинВ непростой период многим предприятиям нужны были срочные кредиты для сохранения и развития своих проектов.Кроме того, осенью текущего года была введена услуга по проведению обязательной классификации средств размещения на 15-56 мест. "Ведь курортный сезон начался гораздо позже, чем планировалось, и наши отельеры не смогли получить ожидаемую прибыль. Между тем, требования законодательства никто не отменял, поэтому мы решили таким образом поддержать эту отрасль", - уточнила представитель организации.Она добавила, что в конце сентября ФРБ ввел еще одну услугу - оказание содействия в регистрации и запуске работы на маркетплейсах. "Продажи все больше уходят в интернет, рынок электронной коммерции становится более востребованным. Мы определились с торговыми площадками, наиболее популярными среди субъектов МСП нашего региона, и уже ведем подготовительную работу", - отметила глава Фонда.Без потерьПо словам Пистуновой, в период карантина были и такие компании, которые смогли обойтись без потерь. "К нам обращалась компания, которая выпускает рециркуляторы. Эта продукция сейчас очень востребована, предприятие постоянно наращивает объемы производства, наблюдается серьезный рост продаж. Чтобы развиваться дальше, компания обратилась в Центр прототипирования для доработки корпуса своих изделий", - пояснила руководитель организации.Он также отметила, что в условиях пандемии появился ряд проектов в формате онлайн. Среди них - форум для бизнесменов "Свежевыживший". Первая конференция состоялась в конце ноября и собрала более 3 тысяч участников. На форум были приглашены известные бизнесмены, аналитики и эксперты. Целью мероприятия стала помощь малому и среднему бизнесу по развитию в нынешних условиях и восстановлению своих позиций. "Форум будет полезен и для тех, кто не боится рискнуть и запустить новый проект. Ожидаем, что по итогам трех дней участниками форума станут порядка 8 тысяч человек", - добавила Пистунова.Помощь начинающимПредставитель Фонда также дала рекомендации для тех, кто хочет начать собственное дело.Затем, по ее словам, можно обратиться в центры "Мой бизнес", где будущему предпринимателю помогут в регистрации в налоговом органе, окажут услуги по разработке бизнес-плана, проведению маркетингового исследования и другие. "Если стартап включает в себя использование инноваций, то есть смысл воспользоваться помощью акселератора, который буквально за 1,5-2 месяца существенно ускоряет развитие бизнеса. Если деятельность связана с производственными процессами, есть центры инжиниринга и прототипирования", - уточнила директор ФРП.Она подчеркнула, что большая часть мер господдержки является бесплатной для предпринимателей. Только по отдельным направлениям предусмотрено софинансирование либо возмездные услуги. Причем, по ее словам, не важно, как произошло обращение гражданина: "услугу ему окажут на максимально высоком уровне".

https://ria.ru/20201209/stroitelstvo-1588476872.html

https://ria.ru/20201204/kuban-1587753000.html

https://ria.ru/20201208/kuban-1588266489.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика