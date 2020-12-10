В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
ВИЛЬНЮС, 10 дек — РИА Новости. Призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской к санкциям против белорусских предприятий в Литве встретил критику со стороны главного советника литовского президента по внешней политике Асты Скайсгирите.
В среду национальное радио провело интервью с Тихановской, в котором она призвала к санкциям против ОАО "Беларуськалий" - одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений.
Скайсгирите считает, что санкции в отношении этого предприятия требуют дополнительных обсуждений. Она отметила, что санкции вводятся в отношении белорусских компаний на всей территории Евросоюза и предположила, что это может оказать существенное негативное влияние на рабочих. По мнению Скайсгирите, "важно не перегнуть палку санкциями, когда они затрагивают гражданское общество, с которым мы хотели бы иметь самые лучшие отношения и которое мы поддерживаем". Главный советник президента по внешней политике также отметила, что белорусские удобрения приносят огромный доход Клайпедскому морскому порту и Литовской железной дороге.
Глава дирекции порта Альгис Латакас считает, что по санкциям "решение необходимо принимать политически и однозначно, потому что результат будет негативным для реальной экономики". По его словам, о важности белорусских грузов для порта говорят и показатели погрузо-разгрузочных работ, и выручка - не только для порта, но и для всего транспортного сектора, для сотрудников государственных и частных компаний.
По словам главы литовской железнодорожной компании LTG Cargo Эгидиюса Лазицкаса, годовая выручка Литовских железных дорог от белорусских грузовых перевозок составляет около 100 миллионов евро и введение санкций в отношении Белорусской железной дороги для Литвы также будет болезненным.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, назвав ответственными за насилие над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. При этом ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Посольства Польши и Литвы по требованию Минска были вынуждены сократить штаты своих посольств в Белоруссии.
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