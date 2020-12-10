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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html
В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
Призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской к санкциям против белорусских предприятий в Литве встретил критику со стороны главного советника... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:43
2020-12-10T16:43
протесты в белоруссии
светлана тихановская
беларуськалий
белорусская железная дорога
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 10 дек — РИА Новости. Призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской к санкциям против белорусских предприятий в Литве встретил критику со стороны главного советника литовского президента по внешней политике Асты Скайсгирите.В среду национальное радио провело интервью с Тихановской, в котором она призвала к санкциям против ОАО "Беларуськалий" - одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений.Скайсгирите считает, что санкции в отношении этого предприятия требуют дополнительных обсуждений. Она отметила, что санкции вводятся в отношении белорусских компаний на всей территории Евросоюза и предположила, что это может оказать существенное негативное влияние на рабочих. По мнению Скайсгирите, "важно не перегнуть палку санкциями, когда они затрагивают гражданское общество, с которым мы хотели бы иметь самые лучшие отношения и которое мы поддерживаем". Главный советник президента по внешней политике также отметила, что белорусские удобрения приносят огромный доход Клайпедскому морскому порту и Литовской железной дороге.Глава дирекции порта Альгис Латакас считает, что по санкциям "решение необходимо принимать политически и однозначно, потому что результат будет негативным для реальной экономики". По его словам, о важности белорусских грузов для порта говорят и показатели погрузо-разгрузочных работ, и выручка - не только для порта, но и для всего транспортного сектора, для сотрудников государственных и частных компаний.По словам главы литовской железнодорожной компании LTG Cargo Эгидиюса Лазицкаса, годовая выручка Литовских железных дорог от белорусских грузовых перевозок составляет около 100 миллионов евро и введение санкций в отношении Белорусской железной дороги для Литвы также будет болезненным.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, назвав ответственными за насилие над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. При этом ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Посольства Польши и Литвы по требованию Минска были вынуждены сократить штаты своих посольств в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588109409.html
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светлана тихановская, беларуськалий, белорусская железная дорога, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, в мире

В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии

16:43 10.12.2020
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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ВИЛЬНЮС, 10 дек — РИА Новости. Призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской к санкциям против белорусских предприятий в Литве встретил критику со стороны главного советника литовского президента по внешней политике Асты Скайсгирите.
В среду национальное радио провело интервью с Тихановской, в котором она призвала к санкциям против ОАО "Беларуськалий" - одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений.
Скайсгирите считает, что санкции в отношении этого предприятия требуют дополнительных обсуждений. Она отметила, что санкции вводятся в отношении белорусских компаний на всей территории Евросоюза и предположила, что это может оказать существенное негативное влияние на рабочих. По мнению Скайсгирите, "важно не перегнуть палку санкциями, когда они затрагивают гражданское общество, с которым мы хотели бы иметь самые лучшие отношения и которое мы поддерживаем". Главный советник президента по внешней политике также отметила, что белорусские удобрения приносят огромный доход Клайпедскому морскому порту и Литовской железной дороге.
Глава дирекции порта Альгис Латакас считает, что по санкциям "решение необходимо принимать политически и однозначно, потому что результат будет негативным для реальной экономики". По его словам, о важности белорусских грузов для порта говорят и показатели погрузо-разгрузочных работ, и выручка - не только для порта, но и для всего транспортного сектора, для сотрудников государственных и частных компаний.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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По словам главы литовской железнодорожной компании LTG Cargo Эгидиюса Лазицкаса, годовая выручка Литовских железных дорог от белорусских грузовых перевозок составляет около 100 миллионов евро и введение санкций в отношении Белорусской железной дороги для Литвы также будет болезненным.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, назвав ответственными за насилие над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. При этом ЕС завершает подготовку очередного пакета санкций по Белоруссии.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Посольства Польши и Литвы по требованию Минска были вынуждены сократить штаты своих посольств в Белоруссии.
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБеларуськалийБелорусская железная дорогаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияЛитваВ мире
 
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