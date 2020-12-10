Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/antitela-1588531836.html
Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
Привитые вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали РИА Новости об уровне антител после прививки — результаты у всех оказались разные: от превышения нормы... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T07:06
2020-12-10T09:50
нии им. гамалеи
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
александр гинцбург
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_1f665644eef5e3652a26c62e88aa99ee.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Привитые вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали РИА Новости об уровне антител после прививки — результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов.РИА Новости удалось пообщаться с семью привитыми. Все они получили вакцину "Спутник V" не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено. Тесты на антитела у собеседников агентства взяли через три недели после второй вакцинации. Такой тест именно через 21 день после второй прививки ранее в разговоре с РИА Новости советовал сдать директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.Результаты анализов показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова пояснила РИА Новости, что антитела G защищают от заражения коронавирусом.Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител снова.Среди опрошенных РИА Новости оказались и те, у кого антитела после вакцинации не выработались, их было двое. Стоит отметить, что промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" предварительно показывает ее эффективность выше 95 процентов на 42-й день после первой прививки.Корреспондент РИА Новости Ксения Набаткина, которая также сделала прививку от коронавируса, рассказала, что у нее уровень антител один из самых высоких, если сравнивать с коллегами в офисе."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/sputnik-1588509095.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_23:0:932:682_1920x0_80_0_0_6cf8489d7fe37416176373c9233eeebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нии им. гамалеи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, александр гинцбург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации

07:06 10.12.2020 (обновлено: 09:50 10.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Привитые вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали РИА Новости об уровне антител после прививки — результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов.
РИА Новости удалось пообщаться с семью привитыми. Все они получили вакцину "Спутник V" не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено. Тесты на антитела у собеседников агентства взяли через три недели после второй вакцинации. Такой тест именно через 21 день после второй прививки ранее в разговоре с РИА Новости советовал сдать директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Результаты анализов показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.
Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 21:41Распространение нового коронавируса
В РФПИ рассказали об информационных атаках на "Спутник V"
Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова пояснила РИА Новости, что антитела G защищают от заражения коронавирусом.
"Сейчас у нас уже зарегистрировано достаточно большое количество тест-систем на антитела. Самый большой минус этих наборов заключается в том, что пока мы не можем сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах, между собой, поскольку пока не существует единых стандартов", — уточнила она.
Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител снова.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Среди опрошенных РИА Новости оказались и те, у кого антитела после вакцинации не выработались, их было двое. Стоит отметить, что промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" предварительно показывает ее эффективность выше 95 процентов на 42-й день после первой прививки.
Корреспондент РИА Новости Ксения Набаткина, которая также сделала прививку от коронавируса, рассказала, что у нее уровень антител один из самых высоких, если сравнивать с коллегами в офисе.
"Чувствую себя спокойнее в плане того, что есть защита. Хотя надо бы проверить, сколько антител осталось... Но своим близким я бы порекомендовала сделать прививку, мама пока не хочет, а вот папа уже спросил, поставят ли ему вакцину, если приедет в Москву", — отметила она.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаНИИ им. ГамалеиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваАлександр ГинцбургАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
16:31МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ
16:29В Кремле прокомментировали слова Путина об "осужденном" Сафронове
Лента новостейМолния