https://ria.ru/20201210/antitela-1588531836.html

Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации

Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации

Привитые вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали РИА Новости об уровне антител после прививки — результаты у всех оказались разные: от превышения нормы... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T07:06

2020-12-10T07:06

2020-12-10T09:50

нии им. гамалеи

распространение нового коронавируса

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александр гинцбург

анна попова

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Привитые вакциной от коронавируса "Спутник V" рассказали РИА Новости об уровне антител после прививки — результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов.РИА Новости удалось пообщаться с семью привитыми. Все они получили вакцину "Спутник V" не в рамках пострегистрационных исследований, поэтому введение плацебо исключено. Тесты на антитела у собеседников агентства взяли через три недели после второй вакцинации. Такой тест именно через 21 день после второй прививки ранее в разговоре с РИА Новости советовал сдать директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.Результаты анализов показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго — 20,00 на миллилитр, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Их протестировали одинаковыми тест-системами.Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов, у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8.Руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ОМДиЭ ЦНИИ эпидемиологии Елена Тиванова пояснила РИА Новости, что антитела G защищают от заражения коронавирусом.Один из получивших вакцину также рассказал, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это еще не значит, что он не защищен, так как у него сохраняются клетки памяти об иммунитете, которые при необходимости могут начать выработку антител снова.Среди опрошенных РИА Новости оказались и те, у кого антитела после вакцинации не выработались, их было двое. Стоит отметить, что промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" предварительно показывает ее эффективность выше 95 процентов на 42-й день после первой прививки.Корреспондент РИА Новости Ксения Набаткина, которая также сделала прививку от коронавируса, рассказала, что у нее уровень антител один из самых высоких, если сравнивать с коллегами в офисе."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/sputnik-1588509095.html

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