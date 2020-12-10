25 метров и 96 лет: главная ель страны на пути в столицу

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9 декабря срубили главную новогоднюю ель страны, которая украсит к празднику Соборную площадь Москвы. Среди десятка претенденток победила ель из Наро-Фоминска. Ее высота достигает 25 метров, размах нижних ветвей - около 10 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Возраст лесной красавицы - 96 лет. Дерево доставят в Москву 11 декабря.