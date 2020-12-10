https://ria.ru/20201210/25-metrov-i-96-let-glavnaya-el-strany-na-puti-v-stolitsu-1588617230.html
25 метров и 96 лет: главная ель страны на пути в столицу
25 метров и 96 лет: главная ель страны на пути в столицу
9 декабря срубили главную новогоднюю ель страны, которая украсит к празднику Соборную площадь Москвы.
Среди десятка претенденток победила ель из Наро-Фоминска. Ее высота достигает 25 метров, размах нижних ветвей - около 10 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Возраст лесной красавицы - 96 лет.
Дерево доставят в Москву 11 декабря.
2020-12-10T16:04
2020-12-10T16:04
2020-12-10T16:04
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25 метров и 96 лет: главная ель страны на пути в столицу
9 декабря срубили главную новогоднюю ель страны, которая украсит к празднику Соборную площадь Москвы.
Среди десятка претенденток победила ель из Наро-Фоминска. Ее высота достигает 25 метров, размах нижних ветвей - около 10 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Возраст лесной красавицы - 96 лет.
Дерево доставят в Москву 11 декабря.
2020-12-10T16:04
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PT0M47S
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видео, видео
25 метров и 96 лет: главная ель страны на пути в столицу
9 декабря срубили главную новогоднюю ель страны, которая украсит к празднику Соборную площадь Москвы.
Среди десятка претенденток победила ель из Наро-Фоминска. Ее высота достигает 25 метров, размах нижних ветвей - около 10 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Возраст лесной красавицы - 96 лет.
Дерево доставят в Москву 11 декабря.
2020-12-10T16:04
true
PT0M47S
25 метров и 96 лет: главная ель страны на пути в столицу
9 декабря срубили главную новогоднюю ель страны, которая украсит к празднику Соборную площадь Москвы.
Среди десятка претенденток победила ель из Наро-Фоминска. Ее высота достигает 25 метров, размах нижних ветвей - около 10 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Возраст лесной красавицы - 96 лет.
Дерево доставят в Москву 11 декабря.