https://ria.ru/20201209/zvonki-1588316651.html

Специалист дал совет, как избежать коротких звонков с неизвестных номеров

Специалист дал совет, как избежать коротких звонков с неизвестных номеров

Современные технологии облачной IP-телефонии позволяют мошенникам "нарисовать" себе практически любой номер – банка, родственника или социальной службы. Этим... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T02:18

2020-12-09T02:18

2020-12-09T02:18

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Как избежать коротких звонков с неизвестных номеров

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Современные технологии облачной IP-телефонии позволяют мошенникам "нарисовать" себе практически любой номер – банка, родственника или социальной службы. Этим аферисты пользуются для выманивания денег, поэтому доверять номеру, которые высвечивается на экране, не стоит. Более того, есть методы избежать незнакомых звонков, рассказал агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Вариантов решения проблемы несколько. Возможна защита на уровне операционной системы, например, на ряде смартфонов с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки незнакомых вызовов. В iOS же можно выставить "Заглушение неизвестных", но тогда будут заблокированы вызовы от всех абонентов, которых нет в контактах, а это может быть нежелательно.Можно также блокировать звонки на уровне оператора. "Большая четверка" — "Билайн", "Мегафон", "МТС" и "Теле2" — предлагают собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, как за деньги, так и бесплатно. Названия у них разные — "Черный список", "Антиспам", "SMS-фильтр", перечисляет эксперт.Существуют и приложения-определители номера, которые, связавшись с базами, предупреждают, что звонок может быть мошеннический. Как правило, они не ошибаются, подытожил Бодров.

https://ria.ru/20201202/avtoplatezhi-1587259119.html

https://ria.ru/20201201/aferisty-1587072722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, роскачество, билайн, мегафон, google android, apple ios, мтс, общество