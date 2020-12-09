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Специалист дал совет, как избежать коротких звонков с неизвестных номеров
Специалист дал совет, как избежать коротких звонков с неизвестных номеров
Современные технологии облачной IP-телефонии позволяют мошенникам "нарисовать" себе практически любой номер – банка, родственника или социальной службы. Этим... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T02:18
2020-12-09T02:18
россия
мошенничество
роскачество
билайн
мегафон
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мтс
общество
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Как избежать коротких звонков с неизвестных номеров
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Современные технологии облачной IP-телефонии позволяют мошенникам "нарисовать" себе практически любой номер – банка, родственника или социальной службы. Этим аферисты пользуются для выманивания денег, поэтому доверять номеру, которые высвечивается на экране, не стоит. Более того, есть методы избежать незнакомых звонков, рассказал агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Вариантов решения проблемы несколько. Возможна защита на уровне операционной системы, например, на ряде смартфонов с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки незнакомых вызовов. В iOS же можно выставить "Заглушение неизвестных", но тогда будут заблокированы вызовы от всех абонентов, которых нет в контактах, а это может быть нежелательно.Можно также блокировать звонки на уровне оператора. "Большая четверка" — "Билайн", "Мегафон", "МТС" и "Теле2" — предлагают собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, как за деньги, так и бесплатно. Названия у них разные — "Черный список", "Антиспам", "SMS-фильтр", перечисляет эксперт.Существуют и приложения-определители номера, которые, связавшись с базами, предупреждают, что звонок может быть мошеннический. Как правило, они не ошибаются, подытожил Бодров.
https://ria.ru/20201202/avtoplatezhi-1587259119.html
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россия, мошенничество, роскачество, билайн, мегафон, google android, apple ios, мтс, общество

Специалист дал совет, как избежать коротких звонков с неизвестных номеров

02:18 09.12.2020
 
© Fotolia / lavioЗвонок
Звонок - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Fotolia / lavio
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Современные технологии облачной IP-телефонии позволяют мошенникам "нарисовать" себе практически любой номер – банка, родственника или социальной службы. Этим аферисты пользуются для выманивания денег, поэтому доверять номеру, которые высвечивается на экране, не стоит. Более того, есть методы избежать незнакомых звонков, рассказал агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

"Как правило, ничего хорошего не стоит ждать от звонков, которые делаются со скрытых номеров. Если звонящему есть что скрывать (начиная со своего номера), точно так же он скрывает и свои намерения, которые могут варьироваться от банального телемаркетинга до изощренного мошенничества", — объясняет эксперт.

Вариантов решения проблемы несколько. Возможна защита на уровне операционной системы, например, на ряде смартфонов с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки незнакомых вызовов. В iOS же можно выставить "Заглушение неизвестных", но тогда будут заблокированы вызовы от всех абонентов, которых нет в контактах, а это может быть нежелательно.
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Можно также блокировать звонки на уровне оператора. "Большая четверка" — "Билайн", "Мегафон", "МТС" и "Теле2" — предлагают собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, как за деньги, так и бесплатно. Названия у них разные — "Черный список", "Антиспам", "SMS-фильтр", перечисляет эксперт.
Существуют и приложения-определители номера, которые, связавшись с базами, предупреждают, что звонок может быть мошеннический. Как правило, они не ошибаются, подытожил Бодров.
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