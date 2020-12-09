https://ria.ru/20201209/zhurnalist-1588321822.html

Суд обязал власти США предоставить данные по делу журналиста Хашукджи

Суд обязал власти США предоставить данные по делу журналиста Хашукджи

Суд в американском Нью-Йорке постановил, что власти должны предоставить информацию о якобы имеющейся в их распоряжении записи убийства саудовского журналиста... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T02:50

2020-12-09T02:50

2020-12-09T02:50

джамаль хашукджи

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

дональд трамп

москва

нью-йорк (город)

стамбул

сша

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд в американском Нью-Йорке постановил, что власти должны предоставить информацию о якобы имеющейся в их распоряжении записи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и докладе ЦРУ о его смерти, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Судья отметил, что власти США, в том числе президент страны Дональд Трамп, "фактически подтвердили", что американское правительство обладает подобной записью, а разведка изучила ее.В сентябре суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html

москва

нью-йорк (город)

стамбул

сша

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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дональд трамп, москва, нью-йорк (город), стамбул, сша, в мире