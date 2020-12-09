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Суд обязал власти США предоставить данные по делу журналиста Хашукджи
Суд обязал власти США предоставить данные по делу журналиста Хашукджи
Суд в американском Нью-Йорке постановил, что власти должны предоставить информацию о якобы имеющейся в их распоряжении записи убийства саудовского журналиста... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T02:50
2020-12-09T02:50
джамаль хашукджи
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
дональд трамп
москва
нью-йорк (город)
стамбул
сша
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд в американском Нью-Йорке постановил, что власти должны предоставить информацию о якобы имеющейся в их распоряжении записи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и докладе ЦРУ о его смерти, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Судья отметил, что власти США, в том числе президент страны Дональд Трамп, "фактически подтвердили", что американское правительство обладает подобной записью, а разведка изучила ее.В сентябре суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html
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нью-йорк (город)
стамбул
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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дональд трамп, москва, нью-йорк (город), стамбул, сша, в мире

Суд обязал власти США предоставить данные по делу журналиста Хашукджи

02:50 09.12.2020
 
© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд в американском Нью-Йорке постановил, что власти должны предоставить информацию о якобы имеющейся в их распоряжении записи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и докладе ЦРУ о его смерти, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Судья отметил, что власти США, в том числе президент страны Дональд Трамп, "фактически подтвердили", что американское правительство обладает подобной записью, а разведка изучила ее.
В сентябре суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, еще двое получили по семь лет тюрьмы.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 19:30
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Джамаль ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Дональд ТрампМоскваНью-Йорк (город)СтамбулСШАВ мире
 
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