https://ria.ru/20201209/zhile-1588369047.html

Более 500 жителей Якутска получили новое жилье по программе переселения

Более 500 жителей Якутска получили новое жилье по программе переселения

Более 500 жителей Якутска в 2020 году получили новое жилье по региональной и муниципальной программам переселения из аварийного жилого фонда, сообщила РИА... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:49

2020-12-09T11:49

2020-12-09T11:49

республика саха (якутия)

жилье

якутск

общество

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ЯКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Более 500 жителей Якутска в 2020 году получили новое жилье по региональной и муниципальной программам переселения из аварийного жилого фонда, сообщила РИА Новости заместитель директора департамента жилищных отношении окружной администрации Мария Павлова.Ранее сообщалось, что в аварийных жилых домах в Якутске проживает 4,69% населения, или 15 713 человек. Во второй этап федеральной программы переселения граждан вошли 166 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.Как отметили в департаменте, в настоящее время на территории Якутска 738 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу. В городе реализуется региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы".По словам собеседника агентства, в этап 2020 года (со сроком до 31 декабря 2021 года) включены 270 жилых помещений общей площадью более 8 тысяч квадратных метров, в которых проживают 772 человека, на переселение предусмотрено свыше 600 миллионов рублей.Помимо республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в Якутске ведется работа по муниципальной программе. В 2019 году городские власти возместили свыше 40 миллионов рублей из местного бюджета собственникам 23 жилых помещений, квартиры предоставлены 51 гражданам."В этом году расселено 24 квартиры, в которых проживали 57 человек, также в бюджете города в 2020 году предусмотрено 134,6 миллиона рублей, на переселение граждан, проживающих в 17-м квартале", - добавила Павлова.

https://ria.ru/20201208/yakutsk-1588147303.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, якутск, общество