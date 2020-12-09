https://ria.ru/20201209/zhile-1588369047.html
Более 500 жителей Якутска получили новое жилье по программе переселения
Более 500 жителей Якутска получили новое жилье по программе переселения
Более 500 жителей Якутска в 2020 году получили новое жилье по региональной и муниципальной программам переселения из аварийного жилого фонда, сообщила РИА... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:49
2020-12-09T11:49
2020-12-09T11:49
республика саха (якутия)
жилье
якутск
общество
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ЯКУТСК, 9 дек – РИА Новости. Более 500 жителей Якутска в 2020 году получили новое жилье по региональной и муниципальной программам переселения из аварийного жилого фонда, сообщила РИА Новости заместитель директора департамента жилищных отношении окружной администрации Мария Павлова.Ранее сообщалось, что в аварийных жилых домах в Якутске проживает 4,69% населения, или 15 713 человек. Во второй этап федеральной программы переселения граждан вошли 166 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.Как отметили в департаменте, в настоящее время на территории Якутска 738 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу. В городе реализуется региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы".По словам собеседника агентства, в этап 2020 года (со сроком до 31 декабря 2021 года) включены 270 жилых помещений общей площадью более 8 тысяч квадратных метров, в которых проживают 772 человека, на переселение предусмотрено свыше 600 миллионов рублей.Помимо республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в Якутске ведется работа по муниципальной программе. В 2019 году городские власти возместили свыше 40 миллионов рублей из местного бюджета собственникам 23 жилых помещений, квартиры предоставлены 51 гражданам."В этом году расселено 24 квартиры, в которых проживали 57 человек, также в бюджете города в 2020 году предусмотрено 134,6 миллиона рублей, на переселение граждан, проживающих в 17-м квартале", - добавила Павлова.
https://ria.ru/20201208/yakutsk-1588147303.html
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РИА Новости
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жилье, якутск, общество
ЯКУТСК, 9 дек – РИА Новости.
Более 500 жителей Якутска
в 2020 году получили новое жилье по региональной и муниципальной программам переселения из аварийного жилого фонда, сообщила РИА Новости заместитель директора департамента жилищных отношении окружной администрации Мария Павлова.
Ранее сообщалось, что в аварийных жилых домах в Якутске проживает 4,69% населения, или 15 713 человек. Во второй этап федеральной программы переселения граждан вошли 166 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Как отметили в департаменте, в настоящее время на территории Якутска 738 многоквартирных жилых домов признаны аварийными и подлежащими сносу. В городе реализуется региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы".
"В этап 2019 года республиканской программы (со сроком исполнения - с 2019 года до 31 декабря 2020 года) вошло 241 жилое помещение на территории города, в которых проживает 739 граждан. В общей сумме на их переселение было предусмотрено свыше 600 миллионов рублей. В настоящее время переселены 516 граждан, идет приемка 60 квартир, 223 жильцов будут переселены в ближайшее время", - рассказала Павлова.
По словам собеседника агентства, в этап 2020 года (со сроком до 31 декабря 2021 года) включены 270 жилых помещений общей площадью более 8 тысяч квадратных метров, в которых проживают 772 человека, на переселение предусмотрено свыше 600 миллионов рублей.
Помимо республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в Якутске ведется работа по муниципальной программе. В 2019 году городские власти возместили свыше 40 миллионов рублей из местного бюджета собственникам 23 жилых помещений, квартиры предоставлены 51 гражданам.
"В этом году расселено 24 квартиры, в которых проживали 57 человек, также в бюджете города в 2020 году предусмотрено 134,6 миллиона рублей, на переселение граждан, проживающих в 17-м квартале", - добавила Павлова.