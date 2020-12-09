https://ria.ru/20201209/zavod-1588399294.html

Завод по производству бумажной упаковки построят в Лобне

Завод по производству бумажной упаковки построят в Лобне

Компания Segezha group, входящая в АФК "Система", запустит производство бумажной упаковки на территории городского округа Лобня Московской области, говорится в... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:16

2020-12-09T13:16

2020-12-09T13:16

новости подмосковья

афк "система"

лобня

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155979/99/1559799918_0:175:2842:1773_1920x0_80_0_0_a24579bfeaa7bfa52fcd3d058a7646ec.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Компания Segezha group, входящая в АФК "Система", запустит производство бумажной упаковки на территории городского округа Лобня Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Объем инвестиций в проект составит около одного миллиарда рублей. На новом предприятии инвестор планирует создать 68 рабочих мест. Запуск производства состоится уже в следующем году", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.По ее словам, предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием."Помимо этого, будет освоен выпуск новых упаковочных решений: мелкоформатной упаковки и пакетов со смотровыми окнами. Продукция нового предприятия Segezha Group будет производиться из возобновляемых ресурсов, будет экологична и биоразлагаема", - добавила Зиновьева.

https://realty.ria.ru/20200828/lobnya-1576410452.html

лобня

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афк "система", лобня, московская область (подмосковье)