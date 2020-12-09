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Завод по производству бумажной упаковки построят в Лобне
Завод по производству бумажной упаковки построят в Лобне
Компания Segezha group, входящая в АФК "Система", запустит производство бумажной упаковки на территории городского округа Лобня Московской области, говорится в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:16
2020-12-09T13:16
новости подмосковья
афк "система"
лобня
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Компания Segezha group, входящая в АФК "Система", запустит производство бумажной упаковки на территории городского округа Лобня Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Объем инвестиций в проект составит около одного миллиарда рублей. На новом предприятии инвестор планирует создать 68 рабочих мест. Запуск производства состоится уже в следующем году", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.По ее словам, предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием."Помимо этого, будет освоен выпуск новых упаковочных решений: мелкоформатной упаковки и пакетов со смотровыми окнами. Продукция нового предприятия Segezha Group будет производиться из возобновляемых ресурсов, будет экологична и биоразлагаема", - добавила Зиновьева.
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афк "система", лобня, московская область (подмосковье)

Завод по производству бумажной упаковки построят в Лобне

13:16 09.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина несет картонные коробки
Мужчина несет картонные коробки - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Компания Segezha group, входящая в АФК "Система", запустит производство бумажной упаковки на территории городского округа Лобня Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"Объем инвестиций в проект составит около одного миллиарда рублей. На новом предприятии инвестор планирует создать 68 рабочих мест. Запуск производства состоится уже в следующем году", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
По ее словам, предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием.
"Помимо этого, будет освоен выпуск новых упаковочных решений: мелкоформатной упаковки и пакетов со смотровыми окнами. Продукция нового предприятия Segezha Group будет производиться из возобновляемых ресурсов, будет экологична и биоразлагаема", - добавила Зиновьева.
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Новости ПодмосковьяАФК "Система"ЛобняМосковская область (Подмосковье)
 
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