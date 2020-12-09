https://ria.ru/20201209/zamuzhestvo-1588440262.html
Женщина подала в суд на мужчину, который восемь лет не берет ее в жены
Женщина подала в суд на мужчину, который восемь лет не берет ее в жены
В Замбии 26-летняя Гертруда Нгома подала в суд на 28-летнего Герберта Салалики, который в течение восьми лет отношений никак на ней не женится. Об этом сообщает РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:53
2020-12-09T15:53
2020-12-09T19:23
замбия
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Замбии 26-летняя Гертруда Нгома подала в суд на 28-летнего Герберта Салалики, который в течение восьми лет отношений никак на ней не женится. Об этом сообщает местное издание Tuko.Кроме того, у Гертруды возникли подозрения, что у ее возлюбленного есть кто-то еще. Она, как отмечается, вместе с ребенком от Герберта живет с родителями, а он — отдельно.По ее словам, она устала ждать от него каких-либо действий и решила подать в суд, поскольку он несерьезно относится к их будущему.Как пояснил Герберт, он не мог устроить свадьбу из-за проблем с деньгами. Кроме того, он обвинил девушку в том, что она не уделяет ему достаточно внимания. Судья посоветовал паре решить вопрос между собой, так как они не вступили в брак.
https://ria.ru/20201208/rebenok-1588187845.html
замбия
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замбия, в мире
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В Замбии
26-летняя Гертруда Нгома подала в суд на 28-летнего Герберта Салалики, который в течение восьми лет отношений никак на ней не женится. Об этом сообщает местное издание Tuko
.
Кроме того, у Гертруды возникли подозрения, что у ее возлюбленного есть кто-то еще. Она, как отмечается, вместе с ребенком от Герберта живет с родителями, а он — отдельно.
По ее словам, она устала ждать от него каких-либо действий и решила подать в суд, поскольку он несерьезно относится к их будущему.
"Он никогда не был серьезен, поэтому я подала на него в суд, потому что я заслуживаю знать наше будущее", — цитирует издание девушку.
Как пояснил Герберт, он не мог устроить свадьбу из-за проблем с деньгами. Кроме того, он обвинил девушку в том, что она не уделяет ему достаточно внимания.
Судья посоветовал паре решить вопрос между собой, так как они не вступили в брак.