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Женщина подала в суд на мужчину, который восемь лет не берет ее в жены
Женщина подала в суд на мужчину, который восемь лет не берет ее в жены
В Замбии 26-летняя Гертруда Нгома подала в суд на 28-летнего Герберта Салалики, который в течение восьми лет отношений никак на ней не женится. Об этом сообщает РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:53
2020-12-09T19:23
замбия
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Замбии 26-летняя Гертруда Нгома подала в суд на 28-летнего Герберта Салалики, который в течение восьми лет отношений никак на ней не женится. Об этом сообщает местное издание Tuko.Кроме того, у Гертруды возникли подозрения, что у ее возлюбленного есть кто-то еще. Она, как отмечается, вместе с ребенком от Герберта живет с родителями, а он — отдельно.По ее словам, она устала ждать от него каких-либо действий и решила подать в суд, поскольку он несерьезно относится к их будущему.Как пояснил Герберт, он не мог устроить свадьбу из-за проблем с деньгами. Кроме того, он обвинил девушку в том, что она не уделяет ему достаточно внимания. Судья посоветовал паре решить вопрос между собой, так как они не вступили в брак.
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замбия, в мире

Женщина подала в суд на мужчину, который восемь лет не берет ее в жены

15:53 09.12.2020 (обновлено: 19:23 09.12.2020)
 
© Flickr / Diane M. ByrneСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Flickr / Diane M. Byrne
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Замбии 26-летняя Гертруда Нгома подала в суд на 28-летнего Герберта Салалики, который в течение восьми лет отношений никак на ней не женится. Об этом сообщает местное издание Tuko.
Кроме того, у Гертруды возникли подозрения, что у ее возлюбленного есть кто-то еще. Она, как отмечается, вместе с ребенком от Герберта живет с родителями, а он — отдельно.
По ее словам, она устала ждать от него каких-либо действий и решила подать в суд, поскольку он несерьезно относится к их будущему.

"Он никогда не был серьезен, поэтому я подала на него в суд, потому что я заслуживаю знать наше будущее", — цитирует издание девушку.

Как пояснил Герберт, он не мог устроить свадьбу из-за проблем с деньгами. Кроме того, он обвинил девушку в том, что она не уделяет ему достаточно внимания.
Судья посоветовал паре решить вопрос между собой, так как они не вступили в брак.
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