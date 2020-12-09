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В Госдуму внесли законопроект о перечне объектов охраны органов госвласти
В Госдуму внесли законопроект о перечне объектов охраны органов госвласти
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым уточняются вопросы организации деятельности подразделений ведомственной охраны, в частности, исключаются РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:35
2020-12-09T10:35
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым уточняются вопросы организации деятельности подразделений ведомственной охраны, в частности, исключаются случаи охраны подразделениями ведомственной охраны тех объектов, которые не относятся к сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти.Законопроект, которым вносятся изменения в закон "О ведомственной охране", опубликован в среду в электронной базе нижней палаты парламента.Законопроектом, в частности, предлагается ввести в закон новое понятие - "сфера ведения (деятельности)" для того, чтобы определить круг объектов, находящихся в ведении федеральных госорганов и федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, которые должны обеспечиваться защитой ведомственной охраны. Кроме того, уточняется категория охраняемых ведомственной охраной объектов, а также устанавливается прямой запрет на охрану объектов, не включенных в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов.Как отмечается в пояснительной записке, нормы действующего закона порождают "предпосылки к тому, что подразделения ведомственной охраны ряда федеральных государственных органов и организаций, в большинстве своем являющиеся коммерческими организациями, преследуя цели извлечения прибыли, принимают под защиту объекты, не относящиеся к сфере ведения соответствующего федерального государственного органа или организации"."В целях урегулирования правоотношений, касающихся порядка обеспечения служебным и гражданским оружием подведомственной Росгвардии организации (ФГУП "Охрана" Росгвардии), законопроектом вносятся изменения в часть вторую статьи 26 Федерального закона № 77-ФЗ (пункт 10), закрепляющие полномочия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на определение указанного порядка", - следует из пояснительной записки.
https://ria.ru/20201208/avto-1588267529.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф

В Госдуму внесли законопроект о перечне объектов охраны органов госвласти

10:35 09.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым уточняются вопросы организации деятельности подразделений ведомственной охраны, в частности, исключаются случаи охраны подразделениями ведомственной охраны тех объектов, которые не относятся к сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Законопроект, которым вносятся изменения в закон "О ведомственной охране", опубликован в среду в электронной базе нижней палаты парламента.
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Законопроектом, в частности, предлагается ввести в закон новое понятие - "сфера ведения (деятельности)" для того, чтобы определить круг объектов, находящихся в ведении федеральных госорганов и федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, которые должны обеспечиваться защитой ведомственной охраны. Кроме того, уточняется категория охраняемых ведомственной охраной объектов, а также устанавливается прямой запрет на охрану объектов, не включенных в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов.
Как отмечается в пояснительной записке, нормы действующего закона порождают "предпосылки к тому, что подразделения ведомственной охраны ряда федеральных государственных органов и организаций, в большинстве своем являющиеся коммерческими организациями, преследуя цели извлечения прибыли, принимают под защиту объекты, не относящиеся к сфере ведения соответствующего федерального государственного органа или организации".
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"В целях урегулирования правоотношений, касающихся порядка обеспечения служебным и гражданским оружием подведомственной Росгвардии организации (ФГУП "Охрана" Росгвардии), законопроектом вносятся изменения в часть вторую статьи 26 Федерального закона № 77-ФЗ (пункт 10), закрепляющие полномочия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на определение указанного порядка", - следует из пояснительной записки.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
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