Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/zaderzhanie-1588416052.html
В Нижегородской области задержали экс-главу ГУ ФСИН
В Нижегородской области задержали экс-главу ГУ ФСИН
Бывший начальник ГУ ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает региональное... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:20
2020-12-09T23:09
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588418610_0:149:964:691_1920x0_80_0_0_cba86dac8ab8a643d5280abdec2e7328.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Бывший начальник ГУ ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает региональное следственное управление.По версии следствия, в июле подозреваемый, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников управления, потребовал от поощряемых подчиненных часть полученных ими премий в зависимости от размера материального поощрения, незаконно получив часть материальных премий подчиненных, он использовал их для личных нужд.Противоправная деятельность выявлена следователями СК на основании результатов проведения прокурорской проверки, а также реализации оперативно-разыскных мероприятий, проводимых УФСБ России по Нижегородской области.Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователи СК проверят деятельность всех фигурантов на предмет неоднократности незаконного получения "откатов" за премии от подчиненных сотрудников.Теущаков покинул должность главы нижегородского ГУ ФСИН 30 ноября. Он руководил региональным управлением с осени 2015 года.Ранее сообщалось, что в отношении четверых сотрудников нижегородского ГУ ФСИН возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий (статья 286 УК России). По версии следствия, в июле замначальника регионального ГУ ФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин потребовали от подчиненных передать им часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера поощрения, получив часть премий подчиненных, они использовали их для личных нужд. Сычев и Вахонин были задержаны 9 июля и помещены под стражу до 6 сентября, затем мера пресечения была заменена на домашний арест. Также в июле по этому уголовному делу были задержаны еще двое сотрудников ГУ ФСИН региона: главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин. По решению суда сейчас все четверо находятся под домашним арестом.
https://ria.ru/20200129/1564004636.html
https://ria.ru/20180417/1518831496.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588418610_0:58:964:781_1920x0_80_0_0_584ab5e2e10a405139eca1cd91bb5344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области задержали экс-главу ГУ ФСИН

14:20 09.12.2020 (обновлено: 23:09 09.12.2020)
 
© Фото : ФСИН по Нижегородской областиНиколай Теущаков
Николай Теущаков - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : ФСИН по Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Бывший начальник ГУ ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает региональное следственное управление.

"Следственным управлением СК России по Нижегородской области в ходе ранее возбужденного уголовного дела в отношении ряда руководителей ГУ ФСИН России по Нижегородской области по факту превышения должностных полномочий, по статье 286 УК России, установлена причастность к совершению данного преступления бывшего руководителя регионального ГУ ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Теущакова", — говорится в сообщении.

Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.01.2020
29 января, 12:04
В Кузбассе арестовали четырех сотрудников ГУФСИН
По версии следствия, в июле подозреваемый, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников управления, потребовал от поощряемых подчиненных часть полученных ими премий в зависимости от размера материального поощрения, незаконно получив часть материальных премий подчиненных, он использовал их для личных нужд.
Противоправная деятельность выявлена следователями СК на основании результатов проведения прокурорской проверки, а также реализации оперативно-разыскных мероприятий, проводимых УФСБ России по Нижегородской области.

"Девятого декабря 2020 года он задержан по подозрению в совершении данного преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователи СК проверят деятельность всех фигурантов на предмет неоднократности незаконного получения "откатов" за премии от подчиненных сотрудников.
Молоток судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.04.2018
17 апреля 2018, 15:12
Экс-главу пермского ГУФСИН осудили на 12 лет за взятки
Теущаков покинул должность главы нижегородского ГУ ФСИН 30 ноября. Он руководил региональным управлением с осени 2015 года.
Ранее сообщалось, что в отношении четверых сотрудников нижегородского ГУ ФСИН возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий (статья 286 УК России). По версии следствия, в июле замначальника регионального ГУ ФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин потребовали от подчиненных передать им часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера поощрения, получив часть премий подчиненных, они использовали их для личных нужд. Сычев и Вахонин были задержаны 9 июля и помещены под стражу до 6 сентября, затем мера пресечения была заменена на домашний арест. Также в июле по этому уголовному делу были задержаны еще двое сотрудников ГУ ФСИН региона: главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин. По решению суда сейчас все четверо находятся под домашним арестом.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияНижегородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34ЦБ ограничил операции "Киви банка"
09:28Путин поздравил "Радио России" с тридцатилетием
09:27Трутнев обсудит с Мишустиным энергообеспечение острова Русский
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
Лента новостейМолния