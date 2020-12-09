https://ria.ru/20201209/zaderzhanie-1588416052.html
В Нижегородской области задержали экс-главу ГУ ФСИН
В Нижегородской области задержали экс-главу ГУ ФСИН
Бывший начальник ГУ ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает региональное... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:20
2020-12-09T14:20
2020-12-09T23:09
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Бывший начальник ГУ ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает региональное следственное управление.По версии следствия, в июле подозреваемый, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников управления, потребовал от поощряемых подчиненных часть полученных ими премий в зависимости от размера материального поощрения, незаконно получив часть материальных премий подчиненных, он использовал их для личных нужд.Противоправная деятельность выявлена следователями СК на основании результатов проведения прокурорской проверки, а также реализации оперативно-разыскных мероприятий, проводимых УФСБ России по Нижегородской области.Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователи СК проверят деятельность всех фигурантов на предмет неоднократности незаконного получения "откатов" за премии от подчиненных сотрудников.Теущаков покинул должность главы нижегородского ГУ ФСИН 30 ноября. Он руководил региональным управлением с осени 2015 года.Ранее сообщалось, что в отношении четверых сотрудников нижегородского ГУ ФСИН возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий (статья 286 УК России). По версии следствия, в июле замначальника регионального ГУ ФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин потребовали от подчиненных передать им часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера поощрения, получив часть премий подчиненных, они использовали их для личных нужд. Сычев и Вахонин были задержаны 9 июля и помещены под стражу до 6 сентября, затем мера пресечения была заменена на домашний арест. Также в июле по этому уголовному делу были задержаны еще двое сотрудников ГУ ФСИН региона: главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин. По решению суда сейчас все четверо находятся под домашним арестом.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости.
Бывший начальник ГУ ФСИН
по Нижегородской области Николай Теущаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает региональное следственное управление.
"Следственным управлением СК России по Нижегородской области в ходе ранее возбужденного уголовного дела в отношении ряда руководителей ГУ ФСИН России по Нижегородской области по факту превышения должностных полномочий, по статье 286 УК России, установлена причастность к совершению данного преступления бывшего руководителя регионального ГУ ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Теущакова", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в июле подозреваемый, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников управления, потребовал от поощряемых подчиненных часть полученных ими премий в зависимости от размера материального поощрения, незаконно получив часть материальных премий подчиненных, он использовал их для личных нужд.
Противоправная деятельность выявлена следователями СК
на основании результатов проведения прокурорской проверки, а также реализации оперативно-разыскных мероприятий, проводимых УФСБ России по Нижегородской области
.
"Девятого декабря 2020 года он задержан по подозрению в совершении данного преступления. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователи СК проверят деятельность всех фигурантов на предмет неоднократности незаконного получения "откатов" за премии от подчиненных сотрудников.
Теущаков покинул должность главы нижегородского ГУ ФСИН 30 ноября. Он руководил региональным управлением с осени 2015 года.
Ранее сообщалось, что в отношении четверых сотрудников нижегородского ГУ ФСИН возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий (статья 286 УК России). По версии следствия, в июле замначальника регионального ГУ ФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин потребовали от подчиненных передать им часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера поощрения, получив часть премий подчиненных, они использовали их для личных нужд. Сычев и Вахонин были задержаны 9 июля и помещены под стражу до 6 сентября, затем мера пресечения была заменена на домашний арест. Также в июле по этому уголовному делу были задержаны еще двое сотрудников ГУ ФСИН региона: главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин. По решению суда сейчас все четверо находятся под домашним арестом.