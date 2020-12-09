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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201209/yugra-1588377137.html
Врачи из Югры будут дистанционно консультировать пациентов из Сирии
Врачи из Югры будут дистанционно консультировать пациентов из Сирии
Врачи в Ханты-Мансийском автономном округе будут дистанционно консультировать пациентов из сирийской провинции Хомс с использованием технологии телемедицины,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:12
2020-12-09T12:16
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
наталья комарова
сирия
ханты-мансийск
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Врачи в Ханты-Мансийском автономном округе будут дистанционно консультировать пациентов из сирийской провинции Хомс с использованием технологии телемедицины, готовится соответствующее соглашение между сторонами, сообщила глава региона Наталья Комарова.Губернатор Югры весной 2018 года побывала в Сирии с рабочей поездкой в составе делегации из России. Она стала первым руководителем российского региона, посетившим САР с начала конфликта в этой стране. Кроме того, власти автономного округа и администрация сирийской провинции Хомс в апреле 2018 года подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в различных областях, в том числе в сфере экономики и образования.Позже в одном из интервью РИА Новости губернатор Югры подчеркивала, что сирийская сторона проявляет интерес к югорской продукции деревообрабатывающих производств, а интерес со стороны автономного округа - сирийские апельсины и оливки."Сейчас заканчивается работа над планом мероприятий по реализации соглашения на 2021-2023 годы. И перспективным направлением в этом плане определена, в частности, медицина. Намечено дистанционное консультирование пациентов провинции Хомс с использованием телекоммуникационных средств связи специалистами медицинских учреждений автономного округа", - сказала Комарова журналистам.Она отметила, что в реализации проекта задействовано несколько ведущих организаций здравоохранения региона: Окружная клиническая больница в Ханты-Мансийске, Сургутская клиническая травматологическая больница, Окружной кардиологический диспансер в Сургуте."Мы остановились на трех наиболее востребованных, на наш взгляд, направлениях, в том числе потому, что здесь работают самые высококвалифицированные специалисты", - добавила Комарова.
https://ria.ru/20201209/yugra-1588364050.html
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ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, наталья комарова, сирия, ханты-мансийск, общество

Врачи из Югры будут дистанционно консультировать пациентов из Сирии

12:12 09.12.2020 (обновлено: 12:16 09.12.2020)
 
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 дек - РИА Новости. Врачи в Ханты-Мансийском автономном округе будут дистанционно консультировать пациентов из сирийской провинции Хомс с использованием технологии телемедицины, готовится соответствующее соглашение между сторонами, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Губернатор Югры весной 2018 года побывала в Сирии с рабочей поездкой в составе делегации из России. Она стала первым руководителем российского региона, посетившим САР с начала конфликта в этой стране. Кроме того, власти автономного округа и администрация сирийской провинции Хомс в апреле 2018 года подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в различных областях, в том числе в сфере экономики и образования.
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Позже в одном из интервью РИА Новости губернатор Югры подчеркивала, что сирийская сторона проявляет интерес к югорской продукции деревообрабатывающих производств, а интерес со стороны автономного округа - сирийские апельсины и оливки.
"Сейчас заканчивается работа над планом мероприятий по реализации соглашения на 2021-2023 годы. И перспективным направлением в этом плане определена, в частности, медицина. Намечено дистанционное консультирование пациентов провинции Хомс с использованием телекоммуникационных средств связи специалистами медицинских учреждений автономного округа", - сказала Комарова журналистам.
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Она отметила, что в реализации проекта задействовано несколько ведущих организаций здравоохранения региона: Окружная клиническая больница в Ханты-Мансийске, Сургутская клиническая травматологическая больница, Окружной кардиологический диспансер в Сургуте.
"Мы остановились на трех наиболее востребованных, на наш взгляд, направлениях, в том числе потому, что здесь работают самые высококвалифицированные специалисты", - добавила Комарова.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваСирияХанты-МансийскОбщество
 
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