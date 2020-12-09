https://ria.ru/20201209/yanukovich-1588509207.html
Защита Януковича заявила отвод прокурорам по делу "Евромайдана"
Защита Януковича заявила отвод прокурорам по делу "Евромайдана"
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила отвод прокурорам во время слушания Печерским районным судом ходатайства о заочном избрании бывшему главе РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T21:42
2020-12-09T21:42
2020-12-09T21:42
евромайдан
виктор янукович
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_071d97c93885e0091d557b1ebfc98d30.jpg
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила отвод прокурорам во время слушания Печерским районным судом ходатайства о заочном избрании бывшему главе государства меры пресечения в виде ареста по делу "евромайдана".Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест Януковича по делу "евромайдана" и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. Экс-президент попросил суд обеспечить его участие в заседании. Адвокаты Януковича также ходатайствовали о допросе рада свидетелей на заседании и обеспечения участия в нем потерпевших."У нас есть заявление об отводе прокурорам", - сказал адвокат Игорь Федоренко. Трансляция заседания велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".По мнению защиты, есть объективные сомнения в беспристрастности прокуроров в связи с тем, что сторона обвинения предоставляет информацию по делу общественной организации ранее, чем эту информацию получает защита.Кроме того в ходе заседания, суд отказался удовлетворить заявление прокуроров об отводе одного из адвокатов бывшего президента Александра Горошинского. По мнению прокуроров, у Горошинского есть конфликт интересов, так как он также представляет интересы экс-сотрудников беркута, обвиняемых по делу "евромайдана", которое рассматривается другим судом. Горошинский заявил в суде, что представляет интересы Януковича с января 2018 года и вопрос его отвода из-за якобы конфликта интересов уже решался и в отводе было отказано."Только клиент может определять, кто будет его защитником", - отметил адвокат, заявив, что Янукович не против, чтобы Горошинский представлял в суде интересы экс-беркутовцев, а его отвод нарушит право экс-президента на защиту.Печерский районный суд Киева в мае заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест.Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площадь Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБ Владимира Тоцкого по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
https://ria.ru/20201208/yanukovich-1588229708.html
https://ria.ru/20201002/yanukovich-1578129983.html
https://ria.ru/20200615/1572940335.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_c46681bdc94db0eb01e2e321a3f19354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евромайдан, виктор янукович, украина, в мире
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости.
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича
заявила отвод прокурорам во время слушания Печерским районным судом ходатайства о заочном избрании бывшему главе государства меры пресечения в виде ареста по делу "евромайдана".
Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест Януковича по делу "евромайдана
" и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. Экс-президент попросил суд обеспечить его участие в заседании. Адвокаты Януковича также ходатайствовали о допросе рада свидетелей на заседании и обеспечения участия в нем потерпевших.
"У нас есть заявление об отводе прокурорам", - сказал адвокат Игорь Федоренко. Трансляция заседания велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины
".
По мнению защиты, есть объективные сомнения в беспристрастности прокуроров в связи с тем, что сторона обвинения предоставляет информацию по делу общественной организации ранее, чем эту информацию получает защита.
Кроме того в ходе заседания, суд отказался удовлетворить заявление прокуроров об отводе одного из адвокатов бывшего президента Александра Горошинского. По мнению прокуроров, у Горошинского есть конфликт интересов, так как он также представляет интересы экс-сотрудников беркута, обвиняемых по делу "евромайдана", которое рассматривается другим судом. Горошинский заявил в суде, что представляет интересы Януковича с января 2018 года и вопрос его отвода из-за якобы конфликта интересов уже решался и в отводе было отказано.
"Только клиент может определять, кто будет его защитником", - отметил адвокат, заявив, что Янукович не против, чтобы Горошинский представлял в суде интересы экс-беркутовцев, а его отвод нарушит право экс-президента на защиту.
Печерский районный суд Киева
в мае заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест.
Ранее Юрий Луценко
, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площадь Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко
и экс-глава СБ Александр Якименко
. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБ Владимира Тоцкого по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова
о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.