https://ria.ru/20201209/yanukovich-1588509207.html

Защита Януковича заявила отвод прокурорам по делу "Евромайдана"

Защита Януковича заявила отвод прокурорам по делу "Евромайдана"

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила отвод прокурорам во время слушания Печерским районным судом ходатайства о заочном избрании бывшему главе РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T21:42

2020-12-09T21:42

2020-12-09T21:42

евромайдан

виктор янукович

украина

в мире

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КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила отвод прокурорам во время слушания Печерским районным судом ходатайства о заочном избрании бывшему главе государства меры пресечения в виде ареста по делу "евромайдана".Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест Януковича по делу "евромайдана" и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. Экс-президент попросил суд обеспечить его участие в заседании. Адвокаты Януковича также ходатайствовали о допросе рада свидетелей на заседании и обеспечения участия в нем потерпевших."У нас есть заявление об отводе прокурорам", - сказал адвокат Игорь Федоренко. Трансляция заседания велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".По мнению защиты, есть объективные сомнения в беспристрастности прокуроров в связи с тем, что сторона обвинения предоставляет информацию по делу общественной организации ранее, чем эту информацию получает защита.Кроме того в ходе заседания, суд отказался удовлетворить заявление прокуроров об отводе одного из адвокатов бывшего президента Александра Горошинского. По мнению прокуроров, у Горошинского есть конфликт интересов, так как он также представляет интересы экс-сотрудников беркута, обвиняемых по делу "евромайдана", которое рассматривается другим судом. Горошинский заявил в суде, что представляет интересы Януковича с января 2018 года и вопрос его отвода из-за якобы конфликта интересов уже решался и в отводе было отказано."Только клиент может определять, кто будет его защитником", - отметил адвокат, заявив, что Янукович не против, чтобы Горошинский представлял в суде интересы экс-беркутовцев, а его отвод нарушит право экс-президента на защиту.Печерский районный суд Киева в мае заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест.Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площадь Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБ Владимира Тоцкого по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

https://ria.ru/20201208/yanukovich-1588229708.html

https://ria.ru/20201002/yanukovich-1578129983.html

https://ria.ru/20200615/1572940335.html

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евромайдан, виктор янукович, украина, в мире