https://ria.ru/20201209/vykhodnoy-1588363104.html

Калининградские власти не будут делать 31 декабря выходным днем

Калининградские власти не будут делать 31 декабря выходным днем

Калининградские власти не будут делать 31 декабря в этом году выходным днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:31

2020-12-09T11:31

2020-12-09T11:31

новый год

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 9 дек - РИА Новости. Калининградские власти не будут делать 31 декабря в этом году выходным днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Последний день этого года будет рабочим для бюджетных организаций, частным предприятиям предстоит самим решить, сделать ли его выходным", - сообщили в правительстве.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов, в частности, Татарстан, Ставропольский край, Крым, уже объявили 31 декабря нерабочим.

https://ria.ru/20201209/opros-1588360256.html

калининградская область

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новый год, калининградская область, общество