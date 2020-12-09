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Калининградские власти не будут делать 31 декабря выходным днем
Калининградские власти не будут делать 31 декабря выходным днем
Калининградские власти не будут делать 31 декабря в этом году выходным днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:31
2020-12-09T11:31
2020-12-09T11:31
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калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 9 дек - РИА Новости. Калининградские власти не будут делать 31 декабря в этом году выходным днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства."Последний день этого года будет рабочим для бюджетных организаций, частным предприятиям предстоит самим решить, сделать ли его выходным", - сообщили в правительстве.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов, в частности, Татарстан, Ставропольский край, Крым, уже объявили 31 декабря нерабочим.
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новый год, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 9 дек - РИА Новости. Калининградские
власти не будут делать 31 декабря в этом году выходным днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"Последний день этого года будет рабочим для бюджетных организаций, частным предприятиям предстоит самим решить, сделать ли его выходным", - сообщили в правительстве.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов, в частности, Татарстан, Ставропольский край, Крым, уже объявили 31 декабря нерабочим.