https://ria.ru/20201209/veroispovedanie-1588484623.html

Религиовед: США не меняют отношения к свободе вероисповедания в России

Религиовед: США не меняют отношения к свободе вероисповедания в России

Особых изменений в оценке госдепартамента США ситуации с религиозными свободами в России за год не произошло, очередное включение РФ и других стран в список... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:42

2020-12-09T18:42

2020-12-09T18:42

религия и мировоззрение

майк помпео

тони блинкен

новости - религия и мировоззрение

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_5:61:3865:2232_1920x0_80_0_0_1d39f6fe0ce4972f14ed73b061cb5d81.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Особых изменений в оценке госдепартамента США ситуации с религиозными свободами в России за год не произошло, очередное включение РФ и других стран в список стран-нарушителей или потенциальных нарушителей религиозных свобод может использоваться США для политического давления, заявил в среду РИА Новости директор Института религии и политики Антон Игнатенко.Ранее стало известно, что США внесли 10 стран, включая Бирму (старое название Мьянмы - ред.), Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан, в список "нарушителей религиозных свобод". В письменном заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится о том, что "США также вносят Коморские острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список наблюдения как правительства, которые участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод"."Особых изменений в подходе госдепартамента США по сравнению с прошлым, 2019 годом заметить не удается. Статус России тогда был присвоен тот же – нашу страну они включили в свой "специальный список наблюдения за причастность к грубым нарушениям свободы вероисповедания или терпимое отношение к ним". В прошлые годы бывал и более суровый подход", - сказал Игнатенко.Он отметил, что доклады Госдепартамента США о религиозной свободе в мире готовятся и выпускаются регулярно, на основании внутриамериканского законодательного акта от 1998 года, который предписывает это делать. По словам эксперта, цель здесь преследуется двоякая."С одной стороны, Соединенные Штаты изначально создавались на основе религиозной свободы людьми, бежавшими из Европы от преследований на религиозной почве. Поэтому это неотъемлемая часть национальной идеи в США, и ее там считают весьма важной. И несут ее по всему миру тем самым, и это с другой стороны, "поддавливая" своих геополитических оппонентов и реализуя свои национальные интересы. Одно с другим неразрывно связано, и в этом, в общем-то, сила такой позиции: на всякий упрек в своекорыстии американской стороне так легко в ответ воспылать праведным и искренним негодованием", - заметил Игнатенко.Эти доклады, отметил он, каждый раз бывают "камнями преткновения" - "не очень большими" - в двусторонних отношениях со странами, там упомянутыми. "Небольшими – поскольку новизна уже давно не та, формулировки повторяются и приелись. Дежурно упоминается среди нарушителей свобод, например, Китай, который столь же регулярно с негодованием отвергает эти оценки", - признал собеседник агентства.Аналитик обратил внимание на то, что нынешний текст доклада, за 2020 год, еще не опубликован - это обычно делается летом следующего года. Пока что есть только твит и заявление для прессы госсекретаря США, который перечислил страны, вызывающие обеспокоенность или же помещаемые Госдепом в специальный список для мониторинга ситуации на предмет "серьезных нарушений свободы вероисповедания"."Впрочем, мне представляется, что не стоило бы нам испытывать как негативные, так и позитивные реакции в зависимости от "плохого" или "не столь плохого" описания России и ее места в этом американском рейтинге. Всякое суверенное государство должно самостоятельно определять свой курс, и кто, как не мы сами, лучше всех знаем ситуацию в нашей стране. Доклад госдепа, к сожалению, содержит слишком много фактических неточностей, не говоря уж об оценках. И используют его нередко для политического давления. Вопрос с этим докладом давно эмоционально и политически "перегрет", - сказал Игнатенко.По его словам, данный доклад можно до определенной степени принимать во внимание при оценке, прежде всего, отношения американского руководства на каждом конкретном этапе к различным странам мира, и частично – для понимания ситуации в этих странах. "Что же до рейтингов и докладов – в тех же США готовится, в том числе неправительственными организациями, немало подобных документов на эту же тему (как уже было сказано, она там вообще среди ключевых). И в одном из них Россия, насколько помню, стоит на 46-м месте среди "нарушителей", в конце списка. Такая, в общем-то, разноголосица. Для специалистов это интересно, для верующих и религиозных активистов – тоже, для широкой общественности – сомневаюсь", - добавил эксперт.По его мнению, спешка Помпео, еще до обнародования доклада сообщившего о его выводах, в значительной степени понятна, поскольку "он никак не может ждать до лета". "Эти краткие, в чем-то торопливые заявления появились в особое время: в США меняется администрация. <…> За 2020 год, повторюсь, нет текста доклада, и конкретные претензии к нашей стране понять невозможно. Выскажусь немного цинично: и не нужно. В том числе потому, что этот доклад обнародует летом 2021 года не Майк Помпео, а Тони Блинкен", - заметил эксперт.Ранее избранный президент США Джозеф Байден определил Блинкена на пост госсекретаря вместо Помпео. "Кто знает, что таит новое пришествие во власть демократов. Будут ли они ставить во главу угла свое узкое понимание религиозных свобод? Или же эти "новые-старые" американские демократы окажутся способны открыть новую страницу в двусторонних отношениях?" - говорит директор Института религии и политики.

https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html

https://ria.ru/20201208/religii-1588192803.html

https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, тони блинкен, новости - религия и мировоззрение, сша