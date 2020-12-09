https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588509804.html

Иммунолог прокомментировал заявления Турции о закупке российской вакцины

Иммунолог прокомментировал заявления Турции о закупке российской вакцины

Иммунолог Николай Крючков в разговоре с "Вечерней Москвой" предположил, что заявления Анкары о закупке российской вакцины может быть связан с внутренней... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T21:48

2020-12-09T21:48

2020-12-09T21:49

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков в разговоре с "Вечерней Москвой" предположил, что заявления Анкары о закупке российской вакцины может быть связан с внутренней процедурой регистрации и юридическими вопросами.Ранее турецкий министр Фахреттин Коджа заявил, что Турция не планирует закупать препарат, поскольку он якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже Минздрав республики назвал случившееся недоразумением и попросил учитывать только слова министра о том, что российской вакцине еще надлежит провести надлежащую лабораторную практику по токсикологии внутри страны."Разумеется, Турции понадобится чуть больше времени для проведения каких-то дополнительных клинических исследований. Более того, в предоставленных данных могут быть неточности в юридических вопросах, могут быть какие-то несоответствия, ведь вся документация должна быть предоставлена на языке страны-партнера", — сказал иммунолог.Крючков также отметил, что Турции необходимо более отчетливо сформулировать свои требования, чтобы между партнерами не возникало подобных непониманий. Кроме того, он уверен, что интерес к российской вакцине будет расти.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого министра, отметил, что "Спутник V" является эффективной и надежной вакциной, которая прошла необходимые тестирования и испытания.Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РБК уточнил, что сертификация вакцины в России проходила по стандартам Минпромторга. По его словам, РФПИ уже подал документы для сертификации препарата во Всемирную организацию здравоохранения, которая может рекомендовать вакцину другим государствам, в том числе Турции, но окончательное решение о закупке принимает каждая отдельная страна.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588348377.html

https://ria.ru/20201209/vaktsinatsiya-1588332309.html

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