Иммунолог прокомментировал заявления Турции о закупке российской вакцины
21:48 09.12.2020 (обновлено: 21:49 09.12.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак"
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Иммунолог Николай Крючков в разговоре с "Вечерней Москвой" предположил, что заявления Анкары о закупке российской вакцины может быть связан с внутренней процедурой регистрации и юридическими вопросами.
Ранее турецкий министр Фахреттин Коджа заявил, что Турция не планирует закупать препарат, поскольку он якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже Минздрав республики назвал случившееся недоразумением и попросил учитывать только слова министра о том, что российской вакцине еще надлежит провести надлежащую лабораторную практику по токсикологии внутри страны.
"Разумеется, Турции понадобится чуть больше времени для проведения каких-то дополнительных клинических исследований. Более того, в предоставленных данных могут быть неточности в юридических вопросах, могут быть какие-то несоответствия, ведь вся документация должна быть предоставлена на языке страны-партнера", — сказал иммунолог.
Крючков также отметил, что Турции необходимо более отчетливо сформулировать свои требования, чтобы между партнерами не возникало подобных непониманий. Кроме того, он уверен, что интерес к российской вакцине будет расти.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление турецкого министра, отметил, что "Спутник V" является эффективной и надежной вакциной, которая прошла необходимые тестирования и испытания.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РБК уточнил, что сертификация вакцины в России проходила по стандартам Минпромторга. По его словам, РФПИ уже подал документы для сертификации препарата во Всемирную организацию здравоохранения, которая может рекомендовать вакцину другим государствам, в том числе Турции, но окончательное решение о закупке принимает каждая отдельная страна.
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