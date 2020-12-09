Украинский оппозиционер готов привиться "Спутником V" в прямом эфире
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в прямом эфире украинского телеканала.
Ведущая телеканала NewsOne спросила у Марчевского, готов ли он вакцинироваться "Спутник V" в прямом эфире.
"Безусловно, да. Я готов. Смотрите, я ежегодно вакцинируюсь вакциной от гриппа и, безусловно, я готов вакцинироваться вакциной "Спутник V", - заявил в ответ Марчевский.
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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