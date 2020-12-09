https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588503873.html

Украинский оппозиционер готов привиться "Спутником V" в прямом эфире

Украинский оппозиционер готов привиться "Спутником V" в прямом эфире

Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:52

2020-12-09T20:52

2020-12-09T20:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

коронавирусы

виктор медведчук

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский заявил, что готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в прямом эфире украинского телеканала.Ведущая телеканала NewsOne спросила у Марчевского, готов ли он вакцинироваться "Спутник V" в прямом эфире."Безусловно, да. Я готов. Смотрите, я ежегодно вакцинируюсь вакциной от гриппа и, безусловно, я готов вакцинироваться вакциной "Спутник V", - заявил в ответ Марчевский.Председатель политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом на минувшей неделе глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/sputnik-1588312742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, коронавирусы, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, в мире