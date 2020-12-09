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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588461795.html
Песков прокомментировал сообщения об отказе Турции закупать "Спутник V"
Песков прокомментировал сообщения об отказе Турции закупать "Спутник V"
Результаты тестирования и испытаний российской вакцины от коронавируса свидетельствуют о ее эффективности и надежности, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:20
2020-12-09T23:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
дмитрий песков
турция
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Результаты тестирования и испытаний российской вакцины от коронавируса свидетельствуют о ее эффективности и надежности, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне отказа Турции от покупки "Спутника V".Ранее глава Минздрава Турции заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже в ведомстве назвали случившееся недоразумением и попросил учитывать только слова министра о том, что российской вакцине еще надлежит провести надлежащую лабораторную практику по токсикологии внутри страны."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний с участием 40 тысяч человек. По результатам второго промежуточного анализа данных "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. Исследования проходят также в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Южной Корее и некоторых других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков, турция, в мире

Песков прокомментировал сообщения об отказе Турции закупать "Спутник V"

17:20 09.12.2020 (обновлено: 23:22 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Результаты тестирования и испытаний российской вакцины от коронавируса свидетельствуют о ее эффективности и надежности, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне отказа Турции от покупки "Спутника V".

"Можно сказать однозначно: результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией", — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос, соответствует ли отечественная разработка всем стандартам и нет ли вопросов к ее эффективности.

Ранее глава Минздрава Турции заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже в ведомстве назвали случившееся недоразумением и попросил учитывать только слова министра о том, что российской вакцине еще надлежит провести надлежащую лабораторную практику по токсикологии внутри страны.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний с участием 40 тысяч человек. По результатам второго промежуточного анализа данных "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. Исследования проходят также в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Южной Корее и некоторых других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий ПесковТурцияВ мире
 
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