Песков прокомментировал сообщения об отказе Турции закупать "Спутник V"
17:20 09.12.2020 (обновлено: 23:22 09.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Результаты тестирования и испытаний российской вакцины от коронавируса свидетельствуют о ее эффективности и надежности, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне отказа Турции от покупки "Спутника V".
"Можно сказать однозначно: результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией", — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос, соответствует ли отечественная разработка всем стандартам и нет ли вопросов к ее эффективности.
Ранее глава Минздрава Турции заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже в ведомстве назвали случившееся недоразумением и попросил учитывать только слова министра о том, что российской вакцине еще надлежит провести надлежащую лабораторную практику по токсикологии внутри страны.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний с участием 40 тысяч человек. По результатам второго промежуточного анализа данных "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. Исследования проходят также в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Южной Корее и некоторых других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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