https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588461795.html

Песков прокомментировал сообщения об отказе Турции закупать "Спутник V"

Песков прокомментировал сообщения об отказе Турции закупать "Спутник V"

Результаты тестирования и испытаний российской вакцины от коронавируса свидетельствуют о ее эффективности и надежности, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:20

2020-12-09T17:20

2020-12-09T23:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Результаты тестирования и испытаний российской вакцины от коронавируса свидетельствуют о ее эффективности и надежности, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне отказа Турции от покупки "Спутника V".Ранее глава Минздрава Турции заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже в ведомстве назвали случившееся недоразумением и попросил учитывать только слова министра о том, что российской вакцине еще надлежит провести надлежащую лабораторную практику по токсикологии внутри страны."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний с участием 40 тысяч человек. По результатам второго промежуточного анализа данных "Спутник V" показал 95-процентную эффективность. Исследования проходят также в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Южной Корее и некоторых других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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