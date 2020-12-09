https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588363588.html

Нидерланды получат в два раза меньше вакцины Pfizer, чем ожидали

Нидерланды получат в два раза меньше вакцины Pfizer, чем ожидали

Нидерланды получат 507 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим производителем Pfizer, в первую... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:33

2020-12-09T11:33

2020-12-09T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

марк рютте

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Нидерланды получат 507 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим производителем Pfizer, в первую неделю января, говорится в сообщении правительства.Ожидается, что Нидерланды получат первую партию из 507 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в начале января после того, как она будет одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Это почти в два раза меньше, чем ожидалось получить в январе: ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что в первом месяце 2021 года для страны могут стать доступны около миллиона доз вакцины BioNTech/Pfizer.Как сообщили в правительстве, ожидается, что еще 1,7 миллиона доз будут получены в первом квартале 2021 года.Отмечается, что первыми вакциной BioNTech/Pfizer будут привиты работники домов престарелых, за ними последуют работники, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, и медработники, оказывающие медицинские услуги на дому.Что касается вакцины американской компании Moderna, ее Нидерланды рассчитывают получить в размере 390 тысяч доз в первом квартале 2021 года.Общее число зараженных COVID-19 в Нидерландах, по последним данным, составило 570 437, от коронавируса в стране скончались 9775 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/vaktsina-1587846602.html

https://ria.ru/20201208/ispytaniya-1588313724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, марк рютте, нидерланды, в мире