https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588363588.html
Нидерланды получат в два раза меньше вакцины Pfizer, чем ожидали
Нидерланды получат в два раза меньше вакцины Pfizer, чем ожидали
Нидерланды получат 507 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим производителем Pfizer, в первую... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:33
2020-12-09T11:33
2020-12-09T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
марк рютте
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Нидерланды получат 507 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим производителем Pfizer, в первую неделю января, говорится в сообщении правительства.Ожидается, что Нидерланды получат первую партию из 507 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в начале января после того, как она будет одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Это почти в два раза меньше, чем ожидалось получить в январе: ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что в первом месяце 2021 года для страны могут стать доступны около миллиона доз вакцины BioNTech/Pfizer.Как сообщили в правительстве, ожидается, что еще 1,7 миллиона доз будут получены в первом квартале 2021 года.Отмечается, что первыми вакциной BioNTech/Pfizer будут привиты работники домов престарелых, за ними последуют работники, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, и медработники, оказывающие медицинские услуги на дому.Что касается вакцины американской компании Moderna, ее Нидерланды рассчитывают получить в размере 390 тысяч доз в первом квартале 2021 года.Общее число зараженных COVID-19 в Нидерландах, по последним данным, составило 570 437, от коронавируса в стране скончались 9775 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201205/vaktsina-1587846602.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, марк рютте, нидерланды, в мире
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Нидерланды
получат 507 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим производителем Pfizer, в первую неделю января, говорится в сообщении правительства.
Ожидается, что Нидерланды получат первую партию из 507 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в начале января после того, как она будет одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Это почти в два раза меньше, чем ожидалось получить в январе: ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
заявлял, что в первом месяце 2021 года для страны могут стать доступны около миллиона доз вакцины BioNTech/Pfizer.
Как сообщили в правительстве, ожидается, что еще 1,7 миллиона доз будут получены в первом квартале 2021 года.
"Каждый день мы получаем новую информацию, в том числе об объеме первых поставок. Кроме того, мы зависим от оценки безопасности и эффективности вакцин Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Все, кто участвует в подготовке, сделают все возможное, чтобы начать вакцинацию как можно раньше в январе", — приводятся слова министра здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге.
Отмечается, что первыми вакциной BioNTech/Pfizer будут привиты работники домов престарелых, за ними последуют работники, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, и медработники, оказывающие медицинские услуги на дому.
Что касается вакцины американской компании Moderna, ее Нидерланды рассчитывают получить в размере 390 тысяч доз в первом квартале 2021 года.
Общее число зараженных COVID-19 в Нидерландах, по последним данным, составило 570 437, от коронавируса в стране скончались 9775 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.