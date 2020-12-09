https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588357229.html

Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российскую вакцину от COVID-19

Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российскую вакцину от COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин допускает, что российская вакцина от коронавируса будет широко востребована за рубежом. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:08

2020-12-09T11:08

2020-12-09T12:55

форум "сделано в россии"

распространение нового коронавируса

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михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин допускает, что российская вакцина от коронавируса будет широко востребована за рубежом.Он подчеркнул при этом, что в первую очередь планируется обеспечить препаратом россиян.На прошлой неделе в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса "Спутником V", который разработали в Центре имени Гамалеи. Он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и на втором этапе исследований показал 95-процентную эффективность.Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра "Вектор". Вакцинация обоими веществами предполагает две прививки с интервалом в три недели.Также идет работа над другими вариантами. Глава Роспотребнадзора заявила, что в стране создается целый пул вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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