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Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российскую вакцину от COVID-19
Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российскую вакцину от COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин допускает, что российская вакцина от коронавируса будет широко востребована за рубежом. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:08
2020-12-09T12:55
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общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин допускает, что российская вакцина от коронавируса будет широко востребована за рубежом.Он подчеркнул при этом, что в первую очередь планируется обеспечить препаратом россиян.На прошлой неделе в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса "Спутником V", который разработали в Центре имени Гамалеи. Он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и на втором этапе исследований показал 95-процентную эффективность.Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра "Вектор". Вакцинация обоими веществами предполагает две прививки с интервалом в три недели.Также идет работа над другими вариантами. Глава Роспотребнадзора заявила, что в стране создается целый пул вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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форум "сделано в россии", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество

Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российскую вакцину от COVID-19

11:08 09.12.2020 (обновлено: 12:55 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин допускает, что российская вакцина от коронавируса будет широко востребована за рубежом.

"Возможен большой, буквально взрывной спрос", — сказал он, выступая на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России".

Он подчеркнул при этом, что в первую очередь планируется обеспечить препаратом россиян.
На прошлой неделе в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса "Спутником V", который разработали в Центре имени Гамалеи. Он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и на втором этапе исследований показал 95-процентную эффективность.
Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра "Вектор". Вакцинация обоими веществами предполагает две прививки с интервалом в три недели.
Также идет работа над другими вариантами. Глава Роспотребнадзора заявила, что в стране создается целый пул вакцин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
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