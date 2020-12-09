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Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российскую вакцину от COVID-19
Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российскую вакцину от COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин допускает, что российская вакцина от коронавируса будет широко востребована за рубежом. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:08
2020-12-09T11:08
2020-12-09T12:55
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин допускает, что российская вакцина от коронавируса будет широко востребована за рубежом.Он подчеркнул при этом, что в первую очередь планируется обеспечить препаратом россиян.На прошлой неделе в Москве стартовала массовая вакцинация от коронавируса "Спутником V", который разработали в Центре имени Гамалеи. Он основан на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и на втором этапе исследований показал 95-процентную эффективность.Скоро у россиян появится возможность прививаться еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского Центра "Вектор". Вакцинация обоими веществами предполагает две прививки с интервалом в три недели.Также идет работа над другими вариантами. Глава Роспотребнадзора заявила, что в стране создается целый пул вакцин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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форум "сделано в россии", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество