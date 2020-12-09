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Россия направила документы по вакцине "ЭпиВакКорона" в ВОЗ
Россия направила документы по вакцине "ЭпиВакКорона" в ВОЗ
Роспотребнадзор во вторник отправил документы по вакцине "ЭпиВакКорона" во Всемирную организацию здравоохранения, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:51
2020-12-09T11:19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор во вторник отправил документы по вакцине "ЭпиВакКорона" во Всемирную организацию здравоохранения, заявила глава ведомства Анна Попова."8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения были направлены документы на еще одну российскую вакцину "ЭпиВакКорона", и мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз

Россия направила документы по вакцине "ЭпиВакКорона" в ВОЗ

10:51 09.12.2020 (обновлено: 11:19 09.12.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор во вторник отправил документы по вакцине "ЭпиВакКорона" во Всемирную организацию здравоохранения, заявила глава ведомства Анна Попова.
"8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения были направлены документы на еще одну российскую вакцину "ЭпиВакКорона", и мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗ
 
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