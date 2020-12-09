https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588353492.html

Россия направила документы по вакцине "ЭпиВакКорона" в ВОЗ

Россия направила документы по вакцине "ЭпиВакКорона" в ВОЗ

Роспотребнадзор во вторник отправил документы по вакцине "ЭпиВакКорона" во Всемирную организацию здравоохранения, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:51

2020-12-09T10:51

2020-12-09T11:19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор во вторник отправил документы по вакцине "ЭпиВакКорона" во Всемирную организацию здравоохранения, заявила глава ведомства Анна Попова."8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения были направлены документы на еще одну российскую вакцину "ЭпиВакКорона", и мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз