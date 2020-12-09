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Россия направила документы по вакцине "ЭпиВакКорона" в ВОЗ
Россия направила документы по вакцине "ЭпиВакКорона" в ВОЗ
Роспотребнадзор во вторник отправил документы по вакцине "ЭпиВакКорона" во Всемирную организацию здравоохранения, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:51
2020-12-09T10:51
2020-12-09T11:19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор во вторник отправил документы по вакцине "ЭпиВакКорона" во Всемирную организацию здравоохранения, заявила глава ведомства Анна Попова."8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения были направлены документы на еще одну российскую вакцину "ЭпиВакКорона", и мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения", - сказала Попова на конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз