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https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588352580.html
Астраханская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19
Астраханская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19
2020-12-09T10:48
2020-12-09T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алексей спирин
астраханская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Партия вакцины от коронавируса, которой планируют привить 1 тысячу врачей и учителей, поступила в Астраханскую область, сообщает министерство здравоохранения региона.По словам министра здравоохранения Астраханской области Алексея Спирина, вакцинироваться в этот раз предложат не только медицинским, но и педагогическим работникам. "Мы расширили профессиональный список, ведь учитель​ - одна из тех профессий, которая находится в определенной зоне риска по ковиду. Поэтому важно, чтобы именно педагоги в числе первых получили возможность вакцинироваться", - приводятся его словам.Вакцинация будет добровольной и при отсутствии противопоказаний. Осенью в регион поступила первая партия вакцины в рамках тестирования логистической цепи. Тогда ею были привиты 36 медицинских работников.По данным областного минздрава на среду, в регионе зарегистрировано 15273 случая заболевания коронавирусом, из них 164 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 10681 человек, 287 умерли. В инфекционных госпиталях для больных COVID-19 находятся 850 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588352192.html
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коронавирус в россии, алексей спирин, астраханская область, общество

Астраханская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19

10:48 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Партия вакцины от коронавируса, которой планируют привить 1 тысячу врачей и учителей, поступила в Астраханскую область, сообщает министерство здравоохранения региона.
"В Астраханскую область пришли по 1 тысячи доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса Спутник V, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи", - говорится в сообщении. Это вторая партия, пришедшая в регион, которой можно будет привить 1 тысячу человек.
По словам министра здравоохранения Астраханской области Алексея Спирина, вакцинироваться в этот раз предложат не только медицинским, но и педагогическим работникам. "Мы расширили профессиональный список, ведь учитель​ - одна из тех профессий, которая находится в определенной зоне риска по ковиду. Поэтому важно, чтобы именно педагоги в числе первых получили возможность вакцинироваться", - приводятся его словам.
Вакцинация будет добровольной и при отсутствии противопоказаний. Осенью в регион поступила первая партия вакцины в рамках тестирования логистической цепи. Тогда ею были привиты 36 медицинских работников.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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По данным областного минздрава на среду, в регионе зарегистрировано 15273 случая заболевания коронавирусом, из них 164 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 10681 человек, 287 умерли. В инфекционных госпиталях для больных COVID-19 находятся 850 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлексей СпиринАстраханская областьОбщество
 
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