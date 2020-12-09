https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588352580.html

Астраханская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19

Астраханская область получила тысячу доз вакцины от COVID-19

2020-12-09T10:48

2020-12-09T10:48

2020-12-09T10:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

алексей спирин

астраханская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_9ee9156bf37d2f0f008b4b173c689584.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Партия вакцины от коронавируса, которой планируют привить 1 тысячу врачей и учителей, поступила в Астраханскую область, сообщает министерство здравоохранения региона.По словам министра здравоохранения Астраханской области Алексея Спирина, вакцинироваться в этот раз предложат не только медицинским, но и педагогическим работникам. "Мы расширили профессиональный список, ведь учитель​ - одна из тех профессий, которая находится в определенной зоне риска по ковиду. Поэтому важно, чтобы именно педагоги в числе первых получили возможность вакцинироваться", - приводятся его словам.Вакцинация будет добровольной и при отсутствии противопоказаний. Осенью в регион поступила первая партия вакцины в рамках тестирования логистической цепи. Тогда ею были привиты 36 медицинских работников.По данным областного минздрава на среду, в регионе зарегистрировано 15273 случая заболевания коронавирусом, из них 164 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 10681 человек, 287 умерли. В инфекционных госпиталях для больных COVID-19 находятся 850 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588352192.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, алексей спирин, астраханская область, общество