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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588351401.html
В Курганскую область поступили еще 800 доз вакцины от коронавируса
В Курганскую область поступили еще 800 доз вакцины от коронавируса
Еще 800 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Курганскую область для медиков и педагогов, сообщил в среду региональный оперштаб. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:44
2020-12-09T10:44
распространение нового коронавируса
светлана сагайдак
курган
курганская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек – РИА Новости. Еще 800 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Курганскую область для медиков и педагогов, сообщил в среду региональный оперштаб.Ранее в Курган доставили 42 вакцины для медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, позже в регион доставили еще 200 доз вакцины.По словам главного внештатного специалиста-эпидемиолога департамента здравоохранения области Оксаны Сагайдак, регион продолжит прививать от коронавируса медработников, которые ежедневно сталкиваются с инфекцией в ковидных госпиталях, на выездах к больным коронавирусом. "На эти цели направим около 70% доз, поступивших в декабре. Оставшиеся 30% предназначены для вакцинации педагогов, так как они тоже находятся в зоне риска, ежедневно общаясь с детьми, которые часто бессимптомно переносят заболевание и становятся источником заражения взрослых", - цитирует слова Сагайдак оперштаб.Сейчас вакцину распределяют по медицинским учреждениям, планируется, что вакцинация начнется в ближайшие дни, добавляется в сообщении.Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 9645 случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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светлана сагайдак, курган, курганская область, общество

В Курганскую область поступили еще 800 доз вакцины от коронавируса

10:44 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек – РИА Новости. Еще 800 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Курганскую область для медиков и педагогов, сообщил в среду региональный оперштаб.
Ранее в Курган доставили 42 вакцины для медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, позже в регион доставили еще 200 доз вакцины.
"В Курганскую область поступило еще 800 доз вакцины от коронавируса. Учитывая 200 доз, которые пришли несколькими днями ранее, всего регион в декабре получил 1000 доз вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
По словам главного внештатного специалиста-эпидемиолога департамента здравоохранения области Оксаны Сагайдак, регион продолжит прививать от коронавируса медработников, которые ежедневно сталкиваются с инфекцией в ковидных госпиталях, на выездах к больным коронавирусом. "На эти цели направим около 70% доз, поступивших в декабре. Оставшиеся 30% предназначены для вакцинации педагогов, так как они тоже находятся в зоне риска, ежедневно общаясь с детьми, которые часто бессимптомно переносят заболевание и становятся источником заражения взрослых", - цитирует слова Сагайдак оперштаб.
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Сейчас вакцину распределяют по медицинским учреждениям, планируется, что вакцинация начнется в ближайшие дни, добавляется в сообщении.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 9645 случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаСветлана СагайдакКурганКурганская областьОбщество
 
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