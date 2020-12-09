https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588351401.html

В Курганскую область поступили еще 800 доз вакцины от коронавируса

В Курганскую область поступили еще 800 доз вакцины от коронавируса

Еще 800 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Курганскую область для медиков и педагогов, сообщил в среду региональный оперштаб. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:44

2020-12-09T10:44

2020-12-09T10:44

распространение нового коронавируса

светлана сагайдак

курган

курганская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек – РИА Новости. Еще 800 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Курганскую область для медиков и педагогов, сообщил в среду региональный оперштаб.Ранее в Курган доставили 42 вакцины для медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, позже в регион доставили еще 200 доз вакцины.По словам главного внештатного специалиста-эпидемиолога департамента здравоохранения области Оксаны Сагайдак, регион продолжит прививать от коронавируса медработников, которые ежедневно сталкиваются с инфекцией в ковидных госпиталях, на выездах к больным коронавирусом. "На эти цели направим около 70% доз, поступивших в декабре. Оставшиеся 30% предназначены для вакцинации педагогов, так как они тоже находятся в зоне риска, ежедневно общаясь с детьми, которые часто бессимптомно переносят заболевание и становятся источником заражения взрослых", - цитирует слова Сагайдак оперштаб.Сейчас вакцину распределяют по медицинским учреждениям, планируется, что вакцинация начнется в ближайшие дни, добавляется в сообщении.Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 9645 случаев COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/krym-1588340926.html

курган

курганская область

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светлана сагайдак, курган, курганская область, общество