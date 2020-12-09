https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588318784.html

В Белом доме назвали условие для помощи другим странам с вакциной

В Белом доме назвали условие для помощи другим странам с вакциной

США помогут другим странам с вакциной от коронавируса лишь после того, как доступ к ней получат все американцы, заявил советник президента по национальной... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T01:22

2020-12-09T01:22

2020-12-09T01:22

распространение нового коронавируса

вашингтон

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США помогут другим странам с вакциной от коронавируса лишь после того, как доступ к ней получат все американцы, заявил советник президента по национальной безопасности Роберт О"Брайен.Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ о приоритетном доступе американцев к вакцине от COVID. Детали подписанного Трампом указа неизвестны. Может ли Трамп заставить производителей распространять вакцину эксклюзивно в США, также неясно, поскольку производители являются частными компаниями, которые заключили контракты на поставки по всему миру.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/ispytaniya-1588313724.html

вашингтон

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, сша, в мире