https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588318784.html
В Белом доме назвали условие для помощи другим странам с вакциной
В Белом доме назвали условие для помощи другим странам с вакциной
США помогут другим странам с вакциной от коронавируса лишь после того, как доступ к ней получат все американцы, заявил советник президента по национальной... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T01:22
2020-12-09T01:22
2020-12-09T01:22
распространение нового коронавируса
вашингтон
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США помогут другим странам с вакциной от коронавируса лишь после того, как доступ к ней получат все американцы, заявил советник президента по национальной безопасности Роберт О"Брайен.Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ о приоритетном доступе американцев к вакцине от COVID. Детали подписанного Трампом указа неизвестны. Может ли Трамп заставить производителей распространять вакцину эксклюзивно в США, также неясно, поскольку производители являются частными компаниями, которые заключили контракты на поставки по всему миру.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/ispytaniya-1588313724.html
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вашингтон, дональд трамп, сша, в мире