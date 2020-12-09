https://ria.ru/20201209/uskorenie-1588432126.html

Ускорение возврата капитала повысит привлекательность экспорта — РЭЦ

Ускорение возврата капитала повысит привлекательность экспорта — РЭЦ

Ускорение возврата капитала повысит привлекательность и прибыльность экспортной деятельности в РФ, заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ)... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:13

2020-12-09T15:13

2020-12-09T15:13

форум "сделано в россии"

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588073338_0:187:3006:1878_1920x0_80_0_0_6ddd2cce4b4a98d06d3ff7c6a3f84ba1.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ускорение возврата капитала повысит привлекательность и прибыльность экспортной деятельности в РФ, заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.Как отметил замруководителя Федеральной налоговой службы Александр Егоричев, внедрение автоматизированных систем контроля и развитие риск-ориентированного подхода к контролю позволяют создать более комфортные условия налогового администрирования для добросовестных налогоплательщиков и сократить срок камеральной проверки декларации.Госдума 9 декабря приняла закон, согласно которому взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами госвласти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме будет организовано по принципу "одного окна". Документ направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли. Оператором информсистемы "одного окна" в сфере внешней торговли станет Российский экспортный центр (РЭЦ), а порядок ее функционирования установит кабмин по согласованию с Банком России.

https://ria.ru/20201208/peregovory-1588229149.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, экономика