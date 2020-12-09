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Ускорение возврата капитала повысит привлекательность экспорта — РЭЦ
Ускорение возврата капитала повысит привлекательность экспорта — РЭЦ
Ускорение возврата капитала повысит привлекательность и прибыльность экспортной деятельности в РФ, заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ)... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:13
2020-12-09T15:13
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
экономика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ускорение возврата капитала повысит привлекательность и прибыльность экспортной деятельности в РФ, заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.Как отметил замруководителя Федеральной налоговой службы Александр Егоричев, внедрение автоматизированных систем контроля и развитие риск-ориентированного подхода к контролю позволяют создать более комфортные условия налогового администрирования для добросовестных налогоплательщиков и сократить срок камеральной проверки декларации.Госдума 9 декабря приняла закон, согласно которому взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами госвласти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме будет организовано по принципу "одного окна". Документ направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли. Оператором информсистемы "одного окна" в сфере внешней торговли станет Российский экспортный центр (РЭЦ), а порядок ее функционирования установит кабмин по согласованию с Банком России.
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форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, экономика

Ускорение возврата капитала повысит привлекательность экспорта — РЭЦ

15:13 09.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧлен коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина
Член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ускорение возврата капитала повысит привлекательность и прибыльность экспортной деятельности в РФ, заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
"Ускорение возврата капитала, безусловно, повышает прибыльность и привлекательность экспортной деятельности для предпринимателей и позитивно повлияет на конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. А когда такие решения сопровождаются цифровизацией процессов предоставления государственных сервисов – это увеличивает выгоду. И в этом значительную роль призвана сыграть информационная система "одно окно", которая значительно позволяет упростить доступ компаний к государственным услугам", - сказала она, выступая на форуме "Сделано в России".
Как отметил замруководителя Федеральной налоговой службы Александр Егоричев, внедрение автоматизированных систем контроля и развитие риск-ориентированного подхода к контролю позволяют создать более комфортные условия налогового администрирования для добросовестных налогоплательщиков и сократить срок камеральной проверки декларации.
"Федеральная налоговая служба начала соответствующий пилотный проект – срок камеральной проверки сократили с двух месяцев до одного, но только в отношении низкорисковых компаний. Полагаем, что новый срок камеральных проверок поможет бизнесу эффективнее распоряжаться оборотным капиталом и улучшит деловой климат. Это особенно удобно для тех налогоплательщиков, кто регулярно представляет декларации по НДС к возмещению – экспортеров", – добавил он.
Госдума 9 декабря приняла закон, согласно которому взаимодействие участников внешнеторговой деятельности с органами госвласти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме будет организовано по принципу "одного окна". Документ направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли. Оператором информсистемы "одного окна" в сфере внешней торговли станет Российский экспортный центр (РЭЦ), а порядок ее функционирования установит кабмин по согласованию с Банком России.
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Форум "Сделано в России"Российский экспортный центр (РЭЦ)АО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центрЭкономика
 
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