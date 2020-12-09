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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201209/udmurtiya-1588506435.html
Бречалов презентовал экспортный потенциал Удмуртии американскому бизнесу
Бречалов презентовал экспортный потенциал Удмуртии американскому бизнесу
Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона компаниям США и представителям американской торговой палаты в России РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T21:10
2020-12-09T21:10
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
италия
ижевск
сша
экономика
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УФА, 9 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона компаниям США и представителям американской торговой палаты в России в рамках онлайн-марафона "Удмуртия Calling", сообщили в пресс-службе руководителя республики.В пресс-службе сообщают, что в рамках мероприятия генеральный директор всемирного оператора спутниковой телефонной связи "Иридиум" Владислав Шпилевой рассказал о преимуществах работы в Удмуртии. По его словам, важнейший аргумент в пользу работы с республикой – это заинтересованность руководства региона в проекте не только на этапе вложения инвестиций, но и после его запуска. "Второй немаловажный фактор — нам не мешают проверками и дают спокойно работать. Это очень важно. Мы очень довольны сотрудничеством с Удмуртией. Для IT и телекоммуникационной сфер здесь созданы очень хорошие условия, поэтому рекомендую представителям отраслей присмотреться к региону", — сказал на презентации Шпилевой.По данным пресс-службы главы региона, в ноябре 2016 года ООО "Иридиум Коммьюникешенс", дочерняя компания "Иридиум", ввела в эксплуатацию земную станцию сопряжения в Ижевске. Станция в столице Удмуртии стала третьей по счету в мире и первой на территории России. Она была построена с учетом требований работы со спутниками нового поколения (группировка Iridium NEXT) и дала возможность пользоваться услугами компании всем пользователям, включая пользователей с повышенными требованиями безопасности, например, госсектор.В сообщении отмечается, что в ходе марафона представители американской стороны заинтересовались компаниями "Техностудия Профиль" по производству заточек для ножей и Hudway, где делают дисплеи для автомобилей из Удмуртии, о которых Бречалов рассказал в презентации.Первый инвестиционный онлайн-марафон "Удмуртия Calling" прошел в июне 2020 года. Тогда свои проекты презентовали IT-компании, представители сельского хозяйства, промышленности и франчайзинга. А 26 августа марафон вышел на международный уровень — оценить инвестпотенциал республики смогли представители бизнеса Германии, 30 октября — Италии. Американский бизнес стал последним в этом году, кому рассказали о регионе. В 2021 году власти республики планируют провести как минимум шесть международных презентаций.
https://ria.ru/20201209/konkurs-1588506130.html
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ижевск
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), италия, ижевск, сша, экономика

Бречалов презентовал экспортный потенциал Удмуртии американскому бизнесу

21:10 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 9 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона компаниям США и представителям американской торговой палаты в России в рамках онлайн-марафона "Удмуртия Calling", сообщили в пресс-службе руководителя республики.

"Соединенные Штаты Америки — интересный для нас партнер как в плане экспорта, так и в плане инвестиций. В 2020 году объем экспорта из Удмуртии в США вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 1,5 миллиона долларов. Например, для наших производителей дисплеев для автомобилей — компании Hudway — рынок США вообще основной, оттуда они получают 80% выручки. Нам важно не снижать темп и помогать нашим предприятиям выходить на этот рынок. В сентябре 2020 года мы провели первую онлайн бизнес-миссию в США для шести наших IT-компаний, продуктами которых заинтересовались более 50 американских предприятий", — рассказал Бречалов, презентуя возможности региона.

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В пресс-службе сообщают, что в рамках мероприятия генеральный директор всемирного оператора спутниковой телефонной связи "Иридиум" Владислав Шпилевой рассказал о преимуществах работы в Удмуртии. По его словам, важнейший аргумент в пользу работы с республикой – это заинтересованность руководства региона в проекте не только на этапе вложения инвестиций, но и после его запуска. "Второй немаловажный фактор — нам не мешают проверками и дают спокойно работать. Это очень важно. Мы очень довольны сотрудничеством с Удмуртией. Для IT и телекоммуникационной сфер здесь созданы очень хорошие условия, поэтому рекомендую представителям отраслей присмотреться к региону", — сказал на презентации Шпилевой.
По данным пресс-службы главы региона, в ноябре 2016 года ООО "Иридиум Коммьюникешенс", дочерняя компания "Иридиум", ввела в эксплуатацию земную станцию сопряжения в Ижевске. Станция в столице Удмуртии стала третьей по счету в мире и первой на территории России. Она была построена с учетом требований работы со спутниками нового поколения (группировка Iridium NEXT) и дала возможность пользоваться услугами компании всем пользователям, включая пользователей с повышенными требованиями безопасности, например, госсектор.
В сообщении отмечается, что в ходе марафона представители американской стороны заинтересовались компаниями "Техностудия Профиль" по производству заточек для ножей и Hudway, где делают дисплеи для автомобилей из Удмуртии, о которых Бречалов рассказал в презентации.
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Первый инвестиционный онлайн-марафон "Удмуртия Calling" прошел в июне 2020 года. Тогда свои проекты презентовали IT-компании, представители сельского хозяйства, промышленности и франчайзинга. А 26 августа марафон вышел на международный уровень — оценить инвестпотенциал республики смогли представители бизнеса Германии, 30 октября — Италии. Американский бизнес стал последним в этом году, кому рассказали о регионе. В 2021 году власти республики планируют провести как минимум шесть международных презентаций.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)ИталияИжевскСШАЭкономика
 
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