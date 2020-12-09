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Тюменская область
https://ria.ru/20201209/uchastki-1588404499.html
В Тюменской области многодетные семьи получили еще 417 участков под ИЖС
В Тюменской области многодетные семьи получили еще 417 участков под ИЖС
Многодетным семьям Тюменской области в 2020 году предоставлено 417 участков под жилстроительство площадью почти 355 тысяч квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:33
2020-12-09T13:33
тюменская область
жилье
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ТЮМЕНЬ, 9 дек — РИА Новости. Многодетным семьям Тюменской области в 2020 году предоставлено 417 участков под жилстроительство площадью почти 355 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба губернатора региона."С 2011 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 8985 многодетных семей Тюменской области. В 2020 году было предоставлено 417 участков площадью 354 904 квадратных метра. В первоочередном порядке участки получают семьи, в которых есть родитель или ребенок с инвалидностью", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в 2020 году правила получения многодетными семьями земли под жилстроительство в регионе изменились. Теперь они могут выбирать — получить участок или денежную выплату за него. Минимальная соцвыплата на семью с тремя детьми, которая состоит в очереди на участок под ИЖС, составляет 323 тысячи 250 рублей. Доплата за четвертого и последующего ребенка - 64 тысячи 650 рублей. Такой мерой поддержки уже воспользовались 165 семей.Эта мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Демография", в состав которого входит региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
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жилье, тюменская область

В Тюменской области многодетные семьи получили еще 417 участков под ИЖС

13:33 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТЮМЕНЬ, 9 дек — РИА Новости. Многодетным семьям Тюменской области в 2020 году предоставлено 417 участков под жилстроительство площадью почти 355 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"С 2011 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 8985 многодетных семей Тюменской области. В 2020 году было предоставлено 417 участков площадью 354 904 квадратных метра. В первоочередном порядке участки получают семьи, в которых есть родитель или ребенок с инвалидностью", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в 2020 году правила получения многодетными семьями земли под жилстроительство в регионе изменились. Теперь они могут выбирать — получить участок или денежную выплату за него. Минимальная соцвыплата на семью с тремя детьми, которая состоит в очереди на участок под ИЖС, составляет 323 тысячи 250 рублей. Доплата за четвертого и последующего ребенка - 64 тысячи 650 рублей. Такой мерой поддержки уже воспользовались 165 семей.
Эта мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Демография", в состав которого входит региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
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