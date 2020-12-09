https://ria.ru/20201209/uchastki-1588404499.html

В Тюменской области многодетные семьи получили еще 417 участков под ИЖС

В Тюменской области многодетные семьи получили еще 417 участков под ИЖС

Многодетным семьям Тюменской области в 2020 году предоставлено 417 участков под жилстроительство площадью почти 355 тысяч квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:33

2020-12-09T13:33

2020-12-09T13:33

тюменская область

жилье

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584533880_0:0:2654:1493_1920x0_80_0_0_ad18869da3601fb1e496171e143ad94e.jpg

ТЮМЕНЬ, 9 дек — РИА Новости. Многодетным семьям Тюменской области в 2020 году предоставлено 417 участков под жилстроительство площадью почти 355 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба губернатора региона."С 2011 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили 8985 многодетных семей Тюменской области. В 2020 году было предоставлено 417 участков площадью 354 904 квадратных метра. В первоочередном порядке участки получают семьи, в которых есть родитель или ребенок с инвалидностью", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в 2020 году правила получения многодетными семьями земли под жилстроительство в регионе изменились. Теперь они могут выбирать — получить участок или денежную выплату за него. Минимальная соцвыплата на семью с тремя детьми, которая состоит в очереди на участок под ИЖС, составляет 323 тысячи 250 рублей. Доплата за четвертого и последующего ребенка - 64 тысячи 650 рублей. Такой мерой поддержки уже воспользовались 165 семей.Эта мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Демография", в состав которого входит региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

https://ria.ru/20201207/forum-1588043865.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, тюменская область