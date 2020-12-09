https://ria.ru/20201209/tyuleni-1588479664.html

Росрыболовство исключило гибель тюленей в Дагестане от рыбацких сетей

Росрыболовство исключило гибель тюленей в Дагестане от рыбацких сетей

Гибель тюленей на морском побережье Махачкалы не связана с рыболовными сетями, установить точную причину пока не представляется возможным, говорится в сообщении РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:23

2020-12-09T18:23

2020-12-09T18:23

гибдд мвд рф

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

махачкала

происшествия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гибель тюленей на морском побережье Махачкалы не связана с рыболовными сетями, установить точную причину пока не представляется возможным, говорится в сообщении Росрыболовства.Жители Дагестана в начале недели стали распространять в социальных сетях видеоролики, на которых видны десятки туш тюленей в морском прибое. Власти республики приступили к расследованию причин ЧП. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среде в связи с массовой гибелью тюленей в республике направил соответствующие запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД. Одной из причиной массовой смерти каспийских нерп (один из видов тюленей) могли стать китайские рыбацкие сети, предполагал ранее в беседе с РИА Новости директор АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов.Согласно заключению, возможной причиной могут быть инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий, поскольку в районе в течение 15 дней наблюдалась штормовая погода, нельзя исключать гибель и в результате различных видов внешнего воздействия.Сообщается, что 6 декабря место происшествия было осмотрено работниками Cеверо-Кавказского территориального управления (СКТУ) ведомства: они обнаружили пять туш каспийского тюленя на территории пляжа "Оазис" в Ленинском районе Махачкалы, незамедлительно оповестив о происшествии, согласно регламенту, все необходимые учреждения."Установить виновное лицо в момент обнаружения погибших тюленей не представилось возможным. Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Распространение зоны загрязнения не прогнозируется", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20200716/1574438611.html

https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд мвд рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), госдума рф, генеральная прокуратура рф, махачкала, происшествия