Росрыболовство исключило гибель тюленей в Дагестане от рыбацких сетей
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гибель тюленей на морском побережье Махачкалы не связана с рыболовными сетями, установить точную причину пока не представляется возможным, говорится в сообщении Росрыболовства.
Жители Дагестана в начале недели стали распространять в социальных сетях видеоролики, на которых видны десятки туш тюленей в морском прибое. Власти республики приступили к расследованию причин ЧП. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среде в связи с массовой гибелью тюленей в республике направил соответствующие запросы в Минприроды, Генпрокуратуру и МВД. Одной из причиной массовой смерти каспийских нерп (один из видов тюленей) могли стать китайские рыбацкие сети, предполагал ранее в беседе с РИА Новости директор АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов.
"Согласно заключению Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ"), установить точную причину гибели тюленей не представляется возможным. При этом можно исключить гибель тюленей от рыболовных сетей", - говорится в сообщении Росрыболовства.
Согласно заключению, возможной причиной могут быть инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий, поскольку в районе в течение 15 дней наблюдалась штормовая погода, нельзя исключать гибель и в результате различных видов внешнего воздействия.
Сообщается, что 6 декабря место происшествия было осмотрено работниками Cеверо-Кавказского территориального управления (СКТУ) ведомства: они обнаружили пять туш каспийского тюленя на территории пляжа "Оазис" в Ленинском районе Махачкалы, незамедлительно оповестив о происшествии, согласно регламенту, все необходимые учреждения.
"Установить виновное лицо в момент обнаружения погибших тюленей не представилось возможным. Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Распространение зоны загрязнения не прогнозируется", - сообщило ведомство.
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