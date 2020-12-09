https://ria.ru/20201209/turoperatory-1588415985.html

Эксперт прогнозирует сокращение числа туроператоров в России в 2021 году

Эксперт прогнозирует сокращение числа туроператоров в России в 2021 году

Часть турагентств и туроператоров в РФ уйдет с рынка на рубеже февраля-марта следующего года, не получив достаточного объема клиентов, считает президент... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:55

2020-12-09T15:55

2020-12-09T15:55

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российский союз туриндустрии (рст)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Часть турагентств и туроператоров в РФ уйдет с рынка на рубеже февраля-марта следующего года, не получив достаточного объема клиентов, считает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.Эксперт добавил, что это, тем не менее, не вызовет проблем с невывозом туристов."Я не вижу здесь каких-то больших проблем, связанных с невывозом туристов, потому что граница закрыта. То, что мы делали в марте, когда в течение двух недель вывозили сотни тысяч путешественников из-за рубежа, — такого уже не будет", — отметил глава РСТ.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)