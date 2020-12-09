https://ria.ru/20201209/turoperatory-1588415985.html
Эксперт прогнозирует сокращение числа туроператоров в России в 2021 году
Эксперт прогнозирует сокращение числа туроператоров в России в 2021 году
Часть турагентств и туроператоров в РФ уйдет с рынка на рубеже февраля-марта следующего года, не получив достаточного объема клиентов, считает президент... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:55
2020-12-09T15:55
2020-12-09T15:55
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новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Часть турагентств и туроператоров в РФ уйдет с рынка на рубеже февраля-марта следующего года, не получив достаточного объема клиентов, считает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.Эксперт добавил, что это, тем не менее, не вызовет проблем с невывозом туристов."Я не вижу здесь каких-то больших проблем, связанных с невывозом туристов, потому что граница закрыта. То, что мы делали в марте, когда в течение двух недель вывозили сотни тысяч путешественников из-за рубежа, — такого уже не будет", — отметил глава РСТ.
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туристы, коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Часть турагентств и туроператоров в РФ уйдет с рынка на рубеже февраля-марта следующего года, не получив достаточного объема клиентов, считает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
Эксперт добавил, что это, тем не менее, не вызовет проблем с невывозом туристов.
"Я не вижу здесь каких-то больших проблем, связанных с невывозом туристов, потому что граница закрыта. То, что мы делали в марте, когда в течение двух недель вывозили сотни тысяч путешественников из-за рубежа, — такого уже не будет", — отметил глава РСТ.