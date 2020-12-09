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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201209/turizm-1588467441.html
Туристический бум на Хайнане говорит о восстановлении потребления в КНР
Туристический бум на Хайнане говорит о восстановлении потребления в КНР
Динамичный рост отрасли туризма в Китае продемонстрировал, что потребительский сектор в Китае избавляется от спада, вызванного эпидемией COVID-19. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:38
2020-12-09T18:48
туризм
хайнань
новости - туризм
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Динамичный рост отрасли туризма в Китае продемонстрировал, что потребительский сектор в Китае избавляется от спада, вызванного эпидемией COVID-19.Большое количество китайских туристов после того, как Китай успешно сдержал коронавирусную эпидемию COVID-19, устремилось на остров Хайнань.За последние шесть месяцев на острове Хайнань не было новых случаев заболевших COVID-19, в связи с этим большое количество потребителей, желающих купить беспошлинные товары, серферов, мечтающих о "свободном дыхании", устремилось на "китайские Гавайи". После реализации новой политики "нулевых тарифов" на Хайнане в июле этого года туристическое потребление продолжало расти. Всего через 4 месяца после введения новой политики объем продаж "Duty-free" на Хайнане достиг 12 миллиардов юаней, увеличившись на 214,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что близко к объёмам годовых продаж в 2019 г.В статье отмечается, что согласно официальным данным, общее количество туристов в провинции Хайнань за 10 месяцев составило 9,6 миллиона человек, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что уменьшилось количество иностранных туристов, все больше китайских туристов предпочитают посещать Хайнань. Быстрое развитие туризма на острове Хайнань демонстрирует, что потребительский сектор Китая избавляется от "спящего" состояния, вызванного вирусом.
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туризм, хайнань, новости - туризм, китай

Туристический бум на Хайнане говорит о восстановлении потребления в КНР

17:38 09.12.2020 (обновлено: 18:48 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр ЮрьевКурортные места в районе города Санья на китайском острове Хайнань
Курортные места в районе города Санья на китайском острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Динамичный рост отрасли туризма в Китае продемонстрировал, что потребительский сектор в Китае избавляется от спада, вызванного эпидемией COVID-19.
Большое количество китайских туристов после того, как Китай успешно сдержал коронавирусную эпидемию COVID-19, устремилось на остров Хайнань.
В Санья открылся Хайнаньский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 16:10Россия-Китай: Главное
В Санья открылся Хайнаньский международный кинофестиваль
За последние шесть месяцев на острове Хайнань не было новых случаев заболевших COVID-19, в связи с этим большое количество потребителей, желающих купить беспошлинные товары, серферов, мечтающих о "свободном дыхании", устремилось на "китайские Гавайи". После реализации новой политики "нулевых тарифов" на Хайнане в июле этого года туристическое потребление продолжало расти. Всего через 4 месяца после введения новой политики объем продаж "Duty-free" на Хайнане достиг 12 миллиардов юаней, увеличившись на 214,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что близко к объёмам годовых продаж в 2019 г.
В статье отмечается, что согласно официальным данным, общее количество туристов в провинции Хайнань за 10 месяцев составило 9,6 миллиона человек, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что уменьшилось количество иностранных туристов, все больше китайских туристов предпочитают посещать Хайнань. Быстрое развитие туризма на острове Хайнань демонстрирует, что потребительский сектор Китая избавляется от "спящего" состояния, вызванного вирусом.
 
Россия-Китай: ГлавноеТуризмХайнаньНовости - ТуризмКитай
 
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