https://ria.ru/20201209/turizm-1588467441.html

Туристический бум на Хайнане говорит о восстановлении потребления в КНР

Туристический бум на Хайнане говорит о восстановлении потребления в КНР

Динамичный рост отрасли туризма в Китае продемонстрировал, что потребительский сектор в Китае избавляется от спада, вызванного эпидемией COVID-19. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:38

2020-12-09T17:38

2020-12-09T18:48

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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Динамичный рост отрасли туризма в Китае продемонстрировал, что потребительский сектор в Китае избавляется от спада, вызванного эпидемией COVID-19.Большое количество китайских туристов после того, как Китай успешно сдержал коронавирусную эпидемию COVID-19, устремилось на остров Хайнань.За последние шесть месяцев на острове Хайнань не было новых случаев заболевших COVID-19, в связи с этим большое количество потребителей, желающих купить беспошлинные товары, серферов, мечтающих о "свободном дыхании", устремилось на "китайские Гавайи". После реализации новой политики "нулевых тарифов" на Хайнане в июле этого года туристическое потребление продолжало расти. Всего через 4 месяца после введения новой политики объем продаж "Duty-free" на Хайнане достиг 12 миллиардов юаней, увеличившись на 214,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что близко к объёмам годовых продаж в 2019 г.В статье отмечается, что согласно официальным данным, общее количество туристов в провинции Хайнань за 10 месяцев составило 9,6 миллиона человек, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что уменьшилось количество иностранных туристов, все больше китайских туристов предпочитают посещать Хайнань. Быстрое развитие туризма на острове Хайнань демонстрирует, что потребительский сектор Китая избавляется от "спящего" состояния, вызванного вирусом.

https://ria.ru/20201206/kinofestival-1587905812.html

хайнань

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туризм, хайнань, новости - туризм, китай