https://ria.ru/20201209/tsifrovizatsiya-1588466235.html

Власти Москвы отметили роль цифровизации в период ограничений по COVID-19

Власти Москвы отметили роль цифровизации в период ограничений по COVID-19

Цифровизация позволяет Москве существенно сократить трансакционные издержки, даже в период действующих ограничений, а значит позволяет не останавливать процессы РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:33

2020-12-09T17:33

2020-12-09T17:33

форум "сделано в россии"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир ефимов (политик)

москва

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150714/31/1507143198_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_5a8d22d2dccbc4e5ea899a7dcd4ded13.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цифровизация позволяет Москве существенно сократить трансакционные издержки, даже в период действующих ограничений, а значит позволяет не останавливать процессы экспорта, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что в этом году с учетом ограничений, которые действуют по всему миру, работа и выставки перешли в онлайн-формат. Заммэра выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся вернуться в прежние форматы, но при этом подчеркнул эффективность и новых онлайн-технологий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "сделано в россии", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва, технологии