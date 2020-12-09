Власти Москвы отметили роль цифровизации в период ограничений по COVID-19
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов во время пресс-конференции на тему: "Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтра"в ММПЦ "Россия сегодня". 19 октября 2017
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цифровизация позволяет Москве существенно сократить трансакционные издержки, даже в период действующих ограничений, а значит позволяет не останавливать процессы экспорта, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что в этом году с учетом ограничений, которые действуют по всему миру, работа и выставки перешли в онлайн-формат. Заммэра выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся вернуться в прежние форматы, но при этом подчеркнул эффективность и новых онлайн-технологий.
"Цифровизация позволяет существенно сократить трансакционные издержки, даже в период действующих ограничений, позволяет не останавливать текущие процессы, а полноценно использовать те возможности, которые у нас есть", - сказал Ефимов, выступая на международном экспортном форуме форуме "Сделано в России", который проходит в МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.