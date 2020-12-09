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Власти Москвы отметили роль цифровизации в период ограничений по COVID-19
Власти Москвы отметили роль цифровизации в период ограничений по COVID-19
Цифровизация позволяет Москве существенно сократить трансакционные издержки, даже в период действующих ограничений, а значит позволяет не останавливать процессы РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:33
2020-12-09T17:33
форум "сделано в россии"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир ефимов (политик)
москва
технологии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цифровизация позволяет Москве существенно сократить трансакционные издержки, даже в период действующих ограничений, а значит позволяет не останавливать процессы экспорта, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что в этом году с учетом ограничений, которые действуют по всему миру, работа и выставки перешли в онлайн-формат. Заммэра выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся вернуться в прежние форматы, но при этом подчеркнул эффективность и новых онлайн-технологий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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форум "сделано в россии", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва, технологии

Власти Москвы отметили роль цифровизации в период ограничений по COVID-19

17:33 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов во время пресс-конференции на тему: "Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтра"в ММПЦ "Россия сегодня". 19 октября 2017
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов во время пресс-конференции на тему: Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтрав ММПЦ Россия сегодня. 19 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цифровизация позволяет Москве существенно сократить трансакционные издержки, даже в период действующих ограничений, а значит позволяет не останавливать процессы экспорта, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что в этом году с учетом ограничений, которые действуют по всему миру, работа и выставки перешли в онлайн-формат. Заммэра выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся вернуться в прежние форматы, но при этом подчеркнул эффективность и новых онлайн-технологий.
"Цифровизация позволяет существенно сократить трансакционные издержки, даже в период действующих ограничений, позволяет не останавливать текущие процессы, а полноценно использовать те возможности, которые у нас есть", - сказал Ефимов, выступая на международном экспортном форуме форуме "Сделано в России", который проходит в МИА "Россия сегодня".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Форум "Сделано в России"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваТехнологии
 
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