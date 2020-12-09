Путин поручил своевременно реагировать на рост цен

"Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае, по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит. Я думаю, что мы сегодня в ходе нашей встречи все эти вопросы спокойно, в спокойном режиме должны рассмотреть. При этом я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты и, самое главное, должен быть достигнут результат", - сказал глава государства.