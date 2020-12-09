Путин поручил своевременно реагировать на рост цен
16:52 09.12.2020 (обновлено: 17:05 09.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все инструменты сдерживания роста цен известны, нужно своевременно реагировать, важны конкретные меры, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ранее в ходе совещания Путин выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
"Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае, по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит. Я думаю, что мы сегодня в ходе нашей встречи все эти вопросы спокойно, в спокойном режиме должны рассмотреть. При этом я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты и, самое главное, должен быть достигнут результат", - сказал глава государства.