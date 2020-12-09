https://ria.ru/20201209/tsentr-1588419348.html
Нижегородский губернатор рассказал о работе Центра управления регионом
Нижегородский губернатор рассказал о работе Центра управления регионом
Центр управления регионом в Нижегородской области с апреля по ноябрь 2020 года обработал около 13 миллионов сообщений жителей, сообщил губернатор региона Глеб... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:30
2020-12-09T14:30
2020-12-09T14:30
нижегородская область
глеб никитин
владимир путин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Центр управления регионом в Нижегородской области с апреля по ноябрь 2020 года обработал около 13 миллионов сообщений жителей, сообщил губернатор региона Глеб Никитин."Это и сообщения нижегородцев в соцсетях, и звонки по горячей линии экстренной службы "112", и запросы на портале "Вам решать". Главной задачей созданного в апреле 2020 года центра стало сокращение времени ожидания ответов органов власти на обращения жителей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Он сообщил, что в целом Центр управления регионом принял более 37,5 тысячи сообщений от жителей в соцсетях, 988 тысяч звонков по горячей линии экстренной службы "112" и почти 2 тысячи запросов на портале "Вам решать". Никитин подчеркнул, что среднее время ответа на вопросы нижегородцев от органов власти в социальных сетях сократилось в два раза с момента запуска информационно-аналитической системы и составило 4 часа 2 минуты."В начале ноября в Центр управления регионом был интегрирован новый канал обратной связи. На региональном портале Госуслуг теперь можно подать обращение в приемную губернатора Нижегородской области. В ноябре через портал gu.nnov.ru поступило 50 сообщений от нижегородцев, большинство из них касается деятельности районных управлений социальной защиты и органов местного самоуправления", - отмечается в сообщении.Нижегородская область – один из шести первых регионов России, запустивших Центр управления регионом в максимально быстрые сроки. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основные задачи, для которых создавался высокотехнологичный, передовой центр управления регионом, – это аккумулирование и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников.Отмечается, что губернатор Нижегородской области неоднократно подчеркивал, что для региона развитие цифровой экономики, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.
https://ria.ru/20201207/tsentr-1588036464.html
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глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости.
Центр управления регионом в Нижегородской области
с апреля по ноябрь 2020 года обработал около 13 миллионов сообщений жителей, сообщил губернатор региона Глеб Никитин
.
"Это и сообщения нижегородцев в соцсетях, и звонки по горячей линии экстренной службы "112", и запросы на портале "Вам решать". Главной задачей созданного в апреле 2020 года центра стало сокращение времени ожидания ответов органов власти на обращения жителей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он сообщил, что в целом Центр управления регионом принял более 37,5 тысячи сообщений от жителей в соцсетях, 988 тысяч звонков по горячей линии экстренной службы "112" и почти 2 тысячи запросов на портале "Вам решать". Никитин подчеркнул, что среднее время ответа на вопросы нижегородцев от органов власти в социальных сетях сократилось в два раза с момента запуска информационно-аналитической системы и составило 4 часа 2 минуты.
"В начале ноября в Центр управления регионом был интегрирован новый канал обратной связи. На региональном портале Госуслуг теперь можно подать обращение в приемную губернатора Нижегородской области. В ноябре через портал gu.nnov.ru поступило 50 сообщений от нижегородцев, большинство из них касается деятельности районных управлений социальной защиты и органов местного самоуправления", - отмечается в сообщении.
Нижегородская область – один из шести первых регионов России, запустивших Центр управления регионом в максимально быстрые сроки. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина
совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основные задачи, для которых создавался высокотехнологичный, передовой центр управления регионом, – это аккумулирование и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников.
Отмечается, что губернатор Нижегородской области неоднократно подчеркивал, что для региона развитие цифровой экономики, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.