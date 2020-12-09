https://ria.ru/20201209/tomaty-1588494833.html

Россия обсудила поставку томатов с Азербайджаном и Арменией

Россия обсудила поставку томатов с Азербайджаном и Арменией

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с руководителем Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:39

2020-12-09T19:39

2020-12-09T19:39

россия

сергей данкверт

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

азербайджан

армения

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с руководителем Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли и с начальником Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении Георгием Аветисяном по поставкам плодоовощной продукции в Россию - новые переговоры с Азербайджаном намечены на 11 декабря, говорится в сообщениях российского ведомства по итогам переговоров.Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. В свою очередь с 14 декабря запрещается ввоз в РФ томатов и перцев из Армавирской области Армении, данная мера введена после обнаружения продукции с вирусом мозаики пепино.В ходе переговоров с представителем Азербайджана глава Россельхознадзора сообщил, что российская служба неоднократно информировала компетентное ведомство страны о принявших систематический характер выявлениях карантинных для стран членов ЕАЭС объектов в плодоовощной продукции азербайджанского происхождения, отправляемой в Россию."В связи с тем, что поступление зараженной продукции не прекратилось, Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз в Россию томатов и яблок (продукции, в которой наиболее часто обнаруживались опасные вредители) из этого государства", - отмечается в сообщении. Россельхознадзор ожидает от азербайджанского компетентного ведомства результаты расследования каждого случая обнаружения карантинных объектов, в частности, южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.В свою очередь в ходе переговоров с армянской стороной Данкверт указал, что Россельхознадзор обеспокоен выявлением в поступивших в Россию томатах вируса мозаики пепино, который в случае заноса на территорию страны способен нанести овощеводству значительный урон. "Учитывая отсутствие от армянской сторона результатов расследования данного случая и информации о принятых мерах, Россельхознадзор был вынужден ввести запрет на ввоз томатов из Армавирской области республики", - указывает служба.

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588355824.html

https://ria.ru/20200913/pomidory-1577177427.html

россия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей данкверт, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, армения, экономика