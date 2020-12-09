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Россия обсудила поставку томатов с Азербайджаном и Арменией
Россия обсудила поставку томатов с Азербайджаном и Арменией
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с руководителем Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:39
2020-12-09T19:39
россия
сергей данкверт
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
азербайджан
армения
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с руководителем Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли и с начальником Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении Георгием Аветисяном по поставкам плодоовощной продукции в Россию - новые переговоры с Азербайджаном намечены на 11 декабря, говорится в сообщениях российского ведомства по итогам переговоров.Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. В свою очередь с 14 декабря запрещается ввоз в РФ томатов и перцев из Армавирской области Армении, данная мера введена после обнаружения продукции с вирусом мозаики пепино.В ходе переговоров с представителем Азербайджана глава Россельхознадзора сообщил, что российская служба неоднократно информировала компетентное ведомство страны о принявших систематический характер выявлениях карантинных для стран членов ЕАЭС объектов в плодоовощной продукции азербайджанского происхождения, отправляемой в Россию."В связи с тем, что поступление зараженной продукции не прекратилось, Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз в Россию томатов и яблок (продукции, в которой наиболее часто обнаруживались опасные вредители) из этого государства", - отмечается в сообщении. Россельхознадзор ожидает от азербайджанского компетентного ведомства результаты расследования каждого случая обнаружения карантинных объектов, в частности, южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.В свою очередь в ходе переговоров с армянской стороной Данкверт указал, что Россельхознадзор обеспокоен выявлением в поступивших в Россию томатах вируса мозаики пепино, который в случае заноса на территорию страны способен нанести овощеводству значительный урон. "Учитывая отсутствие от армянской сторона результатов расследования данного случая и информации о принятых мерах, Россельхознадзор был вынужден ввести запрет на ввоз томатов из Армавирской области республики", - указывает служба.
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россия, сергей данкверт, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, армения, экономика

Россия обсудила поставку томатов с Азербайджаном и Арменией

19:39 09.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа овощей и фруктов на Ялтинском овощном рынке
Продажа овощей и фруктов на Ялтинском овощном рынке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с руководителем Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли и с начальником Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении Георгием Аветисяном по поставкам плодоовощной продукции в Россию - новые переговоры с Азербайджаном намечены на 11 декабря, говорится в сообщениях российского ведомства по итогам переговоров.
Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение ограничений связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. В свою очередь с 14 декабря запрещается ввоз в РФ томатов и перцев из Армавирской области Армении, данная мера введена после обнаружения продукции с вирусом мозаики пепино.
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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В ходе переговоров с представителем Азербайджана глава Россельхознадзора сообщил, что российская служба неоднократно информировала компетентное ведомство страны о принявших систематический характер выявлениях карантинных для стран членов ЕАЭС объектов в плодоовощной продукции азербайджанского происхождения, отправляемой в Россию.
"В связи с тем, что поступление зараженной продукции не прекратилось, Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз в Россию томатов и яблок (продукции, в которой наиболее часто обнаруживались опасные вредители) из этого государства", - отмечается в сообщении. Россельхознадзор ожидает от азербайджанского компетентного ведомства результаты расследования каждого случая обнаружения карантинных объектов, в частности, южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

"Кроме того, было предложено провести в пятницу, 11 декабря, переговоры специалистов компетентных ведомств двух стран для обсуждения сложившейся ситуации. Стороны проработают возможность применения принципа регионализации при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию", - добавляет российское ведомство.

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В свою очередь в ходе переговоров с армянской стороной Данкверт указал, что Россельхознадзор обеспокоен выявлением в поступивших в Россию томатах вируса мозаики пепино, который в случае заноса на территорию страны способен нанести овощеводству значительный урон. "Учитывая отсутствие от армянской сторона результатов расследования данного случая и информации о принятых мерах, Россельхознадзор был вынужден ввести запрет на ввоз томатов из Армавирской области республики", - указывает служба.

"Сергей Данкверт подчеркнул принципиальную важность усиления контроля со стороны армянского компетентного ведомства за поставляемыми в Россию овощами. Кроме того, достигнута договоренность о сотрудничестве между научными институтами двух стран для обсуждения применяемых методик выявления вируса и выработки позиции о наиболее эффективных способах его обнаружения", - говорится в сообщении.

 
РоссияСергей ДанквертЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)АзербайджанАрменияЭкономика
 
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