https://ria.ru/20201209/tekhnologii-1588240912.html

Жить не по 5G: кто и как борется с внедрением новой технологии в России

Жить не по 5G: кто и как борется с внедрением новой технологии в России

Примерно каждый десятый россиянин против распространения сотовых сетей и внедрения 5G. Многие верят, что с помощью вышек их хотят заразить коронавирусом или... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:06

россия

5g

технологии

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Алексей Аликин, Анна Лушникова. Примерно каждый десятый россиянин против распространения сотовых сетей и внедрения 5G. Многие верят, что с помощью вышек их хотят заразить коронавирусом или подчинить чужой воле. Корреспонденты РИА Новости изучили неформальное движение сотофобов.Население города Чкаловска Нижегородской области — чуть больше 11 тысяч человек. В самом популярном городском паблике во "ВКонтакте" при этом более 15 тысяч участников. Именно там в начале декабря развернулась дискуссия о вреде мобильной связи для горожан. Поводом послужила недавняя акция: активисты пытались помешать подключению новой базовой станции, перегородив подходы к ней личными автомобилями. Местная жительница Елена Казакова вред от вышек считает "научно доказанным". Ее возмущает, что строители "лезут к людям в огород". Главная причина беспокойства — слухи о смерти двух рабочих, устанавливавших базовую станцию в Чкаловске.В городской администрации активистам сказали, что вышку проверили специалисты: она соответствует требованиям безопасности.До Чкаловска только дошла мобильная связь четвертого поколения. Но во многих российских городах уже тестируют 5G, и это вызывает у людей тревогу. Лучевая ненавистьТехнология 5G через несколько лет станет новым стандартом связи, обеспечивающим оперативный обмен данными. Это позволит, например, быстрее скачивать "тяжелые" файлы, повысить качество телемедицины, улучшить удаленное управление роботами и беспилотной техникой.До внедрения 5G-сетей в России еще далеко: к 2022 году они появятся в крупнейших городах и за несколько лет поступательно покроют всю страну. Проведенный в июне соцопрос показал: абсолютное большинство россиян не возражает против 5G-технологии. Хотя некоторые настороженно относятся к вышкам, которые строят рядом с их домами. Меньшинство — девять процентов — категорически против развития сотовой связи.Сото- или радиофобы, как их называют, выдвигают самые экстравагантные теории. Например, подозревают власти в распространении 5G-сетей для контроля над людьми якобы через вживленные чипы. Об опасности пишут мировые знаменитости — например, звезда Голливуда Вуди Харрельсон или серебряный призер Олимпиады-2004 боксер Амир Хан. В России целую серию постов о связи 5G с пандемией и чипированием опубликовала в Instagram-аккаунте кумир тинейджеров, популярный блогер с семью миллионами подписчиков Виктория Боня."Мое мнение не изменилось", — подчеркнула бывшая участница "Дома-2" в разговоре с РИА Новости.Пока одни сотофобы распространяют информацию о вреде сетей, другие прибегают к незаконным методам борьбы.В дагестанском селе Новый Чиркей местные стихийно выступали с протестами, а в североосетинском селе Ногир базовую станцию вообще сожгли. Преступников ищут. В Североуральске 53-летнюю пироманку поймали с поличным — о вреде вышек она прочитала в интернете. Похожая история случилась в Тверской области: житель спилил опору вышки, якобы не дававшей расти урожаю."Фактически микроволновая печь"Осенью 2020 года в Москве состоялась конференция противников сотовой связи. Организатор конференции Владимир Тюняев говорил о средствах защиты. По его словам, сам такое изобрел — "Нейтроник", наклейку для телефона и других приборов: она якобы спасает от вредного воздействия. Участники обсуждали законопроект, который запрещает рекламу и стимулирование продаж гаджетов. "При изучении трудов определенных авторов выяснилось: система 5G — фактически микроволновая печь. Ее используют как оружие для нелегального контроля толпы. Эти волны губительны для организма", — подчеркивал юрист Александр Борн.Облученная жемчужинаНа окраине подмосковного Серпухова полукругом стоят три высотных дома — ЖК "Жемчужина". Рядом пруд, чуть дальше — лес. Место тихое, далекое от проблем больших городов. Но именно здесь идет битва с внедрением 5G-технологии. Один из активистов — 53-летний сотрудник ЧОП Геннадий Гаранин, почетный донор России. Действия его инициативной группы получили широкую огласку в СМИ. Гаранин вместе с 37-летним приятелем Игорем Соколовым, вопреки насмешкам соседей, развязали кампанию по демонтажу сотовой вышки, которую видно из окон их квартир. После жалоб в Роспотребнадзор и другие ведомства через портал "Добродел" они написали в администрацию города.Внезапно оттуда пришел ответ. Чиновники сообщили (копия письма есть в редакции) о подготовке документов, которые обяжут собственника земли снести базовую станцию.Правда, это никак не связано с вредными излучениями. В администрации рассказали — дело в "нецелевом использовании участка": он в частной собственности, а чиновники разрешают строительство таких объектов только на муниципальных и государственных землях.Ячейки сопротивленияНекоторые соседи с усмешкой называют Гаранина "уникумом, которому промыли мозги" и периодически удаляют его из чатов жильцов "Жемчужины" в соцсетях. Но его друг Соколов — технический директор с двумя высшими образованиями — рассуждает вполне логично.Он и раньше слышал "много шума на эту тему". Когда вышка появилась рядом с домом, начал искать доступную информацию о параметрах сооружения. Детальных сведений не обнаружил. Общение с экспертами тоже не помогло разобраться.Сам он не считает базовые станции источником распространения коронавируса или средством управления психикой. Просто хочет понять, как именно излучение влияет на организм.Слабее микроволновой печиВ научном сообществе уверены: 5G и мобильная связь в целом не представляют серьезной опасности для человека."Все переживания о 5G-технологии — преувеличения, — полагает заведующий кафедрой "Телекоммуникационные системы" НИУ МИЭТ Александр Бахтин. — Если у базовой станции и сотового аппарата есть сертификаты, необходимые для продажи в России, значит, нормы излучения соблюдены".Николай Жуков, руководитель отдела междисциплинарной онкологии Центра имени Дмитрия Рогачева, утверждает: нет данных, которые бы настораживали и тем более однозначно свидетельствовали об опасности 5G."По крайней мере, я об этом не знаю, хотя достаточно плотно занимаюсь ситуацией, — говорит Жуков. — Не видел ни одной статьи в научном журнале с высокой или хотя бы промежуточной степенью доказательности вреда. Решения об использовании подобных технологий принимают на уровне правительств. Трудно представить, что руководители всех развитых стран одновременно дали добро на внедрение технологий, которые ведут к серьезным проблемам со здоровьем".Опасность сотовой связи и вышек — не что иное, как популярный миф, убежден гендиректор ИАА Telecom Daily Денис Кусков.Единственная и основная разница между 5G и 4G — в том, что, помимо большей скорости и пропускной способности, данные быстрее передаются в обратную сторону, отмечает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян."Сама же технология принципиально не отличается от предыдущих поколений сотовой связи, так что волноваться не о чем", — добавляет он.Вакуум с домысламиГендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает: люди тревожатся, потому что мало знают. Никто не рассказал им детально, что к чему.По мнению Мухина, компании, которые работают с 5G-сетями, должны доходчиво объяснять пользователям: технологии безопасны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/svyaz-1585366732.html

https://ria.ru/20200514/1571407103.html

https://ria.ru/20200630/1573674400.html

https://ria.ru/20200608/1572612929.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200409/1569826929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, 5g, технологии, общество