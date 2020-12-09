https://ria.ru/20201209/teatr-1588415013.html

Театр оперетты с 15 по 23 декабря покажет мюзикл "Анна Каренина"

Театр оперетты с 15 по 23 декабря покажет мюзикл "Анна Каренина"

С 15 по 23 декабря уникальный по масштабу и красочности мюзикл "Анна Каренина" предстанет перед зрителями на сцене Театра оперетты. Заснеженная Москва, ледовый... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:16

2020-12-09T14:16

2020-12-09T14:16

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МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина". С 15 по 23 декабря уникальный по масштабу и красочности мюзикл "Анна Каренина" предстанет перед зрителями на сцене Театра оперетты. Заснеженная Москва, ледовый каток, пышный бал — яркие и зрелищные сцены постановки настраивают на праздничное настроение даже самых убежденных скептиков.Блестящее общество Москвы и Петербурга, балы и прогулки, прекрасные дамы и галантные кавалеры. И конечно, чувства, которые становятся одновременно великим счастьем и проклятием для любящих — Анны Карениной и Алексея Вронского. И хотя от происходящего на сцене нас отделяют почти полтора столетия — события, разворачивающиеся перед глазами, по-настоящему увлекают и захватывают: во все времена они близки и понятны каждому."Этот год был для всех нас сложным. Очень хочется, чтобы новый год принес нам побольше хороших и счастливых дней! У моей героини есть ария "Какой покой в душе моей настал" и хочется пожелать, чтобы следующий год подарил нам спокойствие, равновесие, крепкие объятия родных и близких. А в финале мюзикла у нас звучат слова "Мы хотим, мы должны обрести счастье!", думаю, они как никогда актуальны в наше время." — делится Наталия Быстрова, исполнительница роли Кити Щербацкой в мюзикле "Анна Каренина".История героев мюзикла "Анна Каренина" тронет сердце каждого и покорит душу великолепной игрой актеров, пронзительной музыкой, эффектной хореографией и зрелищным мультимедийным оформлением.В ролях звёзды столичных мюзиклов: Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Сергей Ли, Ольга Беляева, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Лика Рулла, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Максим Заусалин и многие другие.Трейлер мюзикла "Анна Каренина"Сайт мюзикла "Анна Каренина"Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы