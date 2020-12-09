https://ria.ru/20201209/syabitova-1588502898.html

Сябитова высказалась о приговоре участнику "Давай поженимся" за педофилию

Сябитова высказалась о приговоре участнику "Давай поженимся" за педофилию

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировала приговор бывшему участнику шоу. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:39

2020-12-09T20:39

2020-12-09T21:57

роза сябитова

в россии

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировала приговор бывшему участнику шоу.Накануне стало известно, что мужчина получил 13 лет колонии по делу о педофилии. Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что приговор вынесен Руслану Казанцеву, который в 2018 году был героем ток-шоу "Давай поженимся". По словам Сябитовой, съемочная команда ток-шоу не проводит доскональных проверок участников. Им достаточно лишь подтвердить данные своего паспорта. Шоу построено на доверии, поэтому важно только то, как участники проявят себя во время выпуска. Также она добавила, что на передачу приходит так много гостей, что создателям программы тяжело отследить каждого. Про участника, осужденного за педофилию, Роза Сябитова впервые услышала уже от журналистов.

https://ria.ru/20201207/morgenshtern-1587945965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роза сябитова, в россии, происшествия