https://ria.ru/20201209/svyaschennik-1588492977.html
В Подмосковье два человека напали на священника и угрожали убийством
В Подмосковье два человека напали на священника и угрожали убийством
Уголовное дело об угрозе убийством священнослужителю возбуждено в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:28
2020-12-09T19:28
2020-12-09T19:28
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА. 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством священнослужителю возбуждено в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Вечером 8 декабря в полицию поступило сообщение о нападении в селе Константинове на священника двумя молодыми людьми, также сообщалось о том, что они угрожали ему убийством, при этом у одного из них в руке был предмет, похожий на пистолет, а у другого - нож.Правоохранители изъяли раскладной нож и пневматический пистолет.
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россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия