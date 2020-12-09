https://ria.ru/20201209/svyaschennik-1588492977.html

В Подмосковье два человека напали на священника и угрожали убийством

В Подмосковье два человека напали на священника и угрожали убийством

Уголовное дело об угрозе убийством священнослужителю возбуждено в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:28

2020-12-09T19:28

2020-12-09T19:28

россия

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА. 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством священнослужителю возбуждено в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Вечером 8 декабря в полицию поступило сообщение о нападении в селе Константинове на священника двумя молодыми людьми, также сообщалось о том, что они угрожали ему убийством, при этом у одного из них в руке был предмет, похожий на пистолет, а у другого - нож.Правоохранители изъяли раскладной нож и пневматический пистолет.

https://ria.ru/20201209/napadenie-1588479047.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия