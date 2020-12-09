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В Подмосковье два человека напали на священника и угрожали убийством
В Подмосковье два человека напали на священника и угрожали убийством
Уголовное дело об угрозе убийством священнослужителю возбуждено в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:28
2020-12-09T19:28
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА. 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством священнослужителю возбуждено в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Вечером 8 декабря в полицию поступило сообщение о нападении в селе Константинове на священника двумя молодыми людьми, также сообщалось о том, что они угрожали ему убийством, при этом у одного из них в руке был предмет, похожий на пистолет, а у другого - нож.Правоохранители изъяли раскладной нож и пневматический пистолет.
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россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия

В Подмосковье два человека напали на священника и угрожали убийством

19:28 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА. 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством священнослужителю возбуждено в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Вечером 8 декабря в полицию поступило сообщение о нападении в селе Константинове на священника двумя молодыми людьми, также сообщалось о том, что они угрожали ему убийством, при этом у одного из них в руке был предмет, похожий на пистолет, а у другого - нож.

"На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Нападавшие были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - сказала Петрова.

Правоохранители изъяли раскладной нож и пневматический пистолет.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПроисшествия
 
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