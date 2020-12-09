https://ria.ru/20201209/surrogatnoe-1588372178.html
В РПЦ предложили запретить суррогатное материнство сперва для иностранцев
В РПЦ предложили запретить суррогатное материнство сперва для иностранцев
Суррогатное материнство для иностранцев нужно запретить в первую очередь, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:58
2020-12-09T11:58
2020-12-09T19:46
религия и мировоззрение
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вахтанг кипшидзе
московский патриархат
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здоровье - общество
русская православная церковь
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Суррогатное материнство для иностранцев нужно запретить в первую очередь, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Так он прокомментировал итоги общественных слушаний на тему "Суррогатное материнство и национальная безопасность", которые состоялись во вторник в Общественной палате РФ.Кипшидзе напомнил, что в Китае, Индии, Великобритании, Франции, Германии суррогатное материнство - под запретом."В нашей стране давно настало время для пересмотра законодательства в сфере суррогатного материнства. Мы исходим из того, что действовать нужно постепенно, а начать - с запрещения наиболее отвратительной формы суррогатного материнства – эксплуатации российских женщин в интересах иностранцев", - сказал Кипшидзе.Он подчеркнул, что Русская православная церковь выступает против суррогатного материнства вне зависимости от того, на добровольной или коммерческой основе предоставляют эту услугу.
https://ria.ru/20201207/materinstvo-1588010552.html
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РИА Новости
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религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, русская православная церковь, великобритания, китай
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Суррогатное материнство для иностранцев нужно запретить в первую очередь, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Так он прокомментировал итоги общественных слушаний на тему "Суррогатное материнство и национальная безопасность", которые состоялись во вторник в Общественной палате РФ.
Кипшидзе напомнил, что в Китае, Индии, Великобритании, Франции, Германии суррогатное материнство - под запретом.
"В нашей стране давно настало время для пересмотра законодательства в сфере суррогатного материнства. Мы исходим из того, что действовать нужно постепенно, а начать - с запрещения наиболее отвратительной формы суррогатного материнства – эксплуатации российских женщин в интересах иностранцев", - сказал Кипшидзе.
Он подчеркнул, что Русская православная церковь выступает против суррогатного материнства вне зависимости от того, на добровольной или коммерческой основе предоставляют эту услугу.