https://ria.ru/20201209/surrogatnoe-1588372178.html

В РПЦ предложили запретить суррогатное материнство сперва для иностранцев

В РПЦ предложили запретить суррогатное материнство сперва для иностранцев

Суррогатное материнство для иностранцев нужно запретить в первую очередь, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:58

2020-12-09T11:58

2020-12-09T19:46

религия и мировоззрение

религия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Суррогатное материнство для иностранцев нужно запретить в первую очередь, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Так он прокомментировал итоги общественных слушаний на тему "Суррогатное материнство и национальная безопасность", которые состоялись во вторник в Общественной палате РФ.Кипшидзе напомнил, что в Китае, Индии, Великобритании, Франции, Германии суррогатное материнство - под запретом."В нашей стране давно настало время для пересмотра законодательства в сфере суррогатного материнства. Мы исходим из того, что действовать нужно постепенно, а начать - с запрещения наиболее отвратительной формы суррогатного материнства – эксплуатации российских женщин в интересах иностранцев", - сказал Кипшидзе.Он подчеркнул, что Русская православная церковь выступает против суррогатного материнства вне зависимости от того, на добровольной или коммерческой основе предоставляют эту услугу.

https://ria.ru/20201207/materinstvo-1588010552.html

великобритания

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, русская православная церковь, великобритания, китай