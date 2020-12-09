https://ria.ru/20201209/stroitelstvo-1588476872.html

Кубанские власти рассказали о строительстве по нацпроекту "Демография"

Кубанские власти рассказали о строительстве по нацпроекту "Демография"

Краснодарский край завершает строительство двухэтажного детского сада по нацпроекту "Демография" стоимостью около 170 миллионов рублей, сообщает администрация... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:12

2020-12-09T18:12

2020-12-09T18:12

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодар

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Краснодарский край завершает строительство двухэтажного детского сада по нацпроекту "Демография" стоимостью около 170 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что дошкольное учреждение на 200 мест возводится в Краснодаре на улице Калинина."Двухэтажный детский сад достроят до конца декабря. Учреждение откроют в следующем году в одном из развивающихся микрорайонов Краснодара. В двухэтажном здании разместят, в том числе, ясельные группы, медпункт и пищеблок, музыкальный и спортивный залы", - говорится в сообщении.В региональном департаменте строительства отметили, что строительство детского сада началось в 2019 году. "В настоящее время на объекте завершаются внутренние отделочные работы и благоустройство территории, ведется монтаж оборудования. Всего на его возведение было направлено около 170 миллионов рублей", – пояснили в ведомстве.Отмечается, что строительство соцобъектов находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева. Детские сады возводятся по краевым и федеральным программам, а также в рамках реализации национального проекта "Демография".

https://ria.ru/20201209/reabilitatsiya-1588474775.html

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вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, общество