Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201209/stroitelstvo-1588476872.html
Кубанские власти рассказали о строительстве по нацпроекту "Демография"
Кубанские власти рассказали о строительстве по нацпроекту "Демография"
Краснодарский край завершает строительство двухэтажного детского сада по нацпроекту "Демография" стоимостью около 170 миллионов рублей, сообщает администрация... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:12
2020-12-09T18:12
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576858807_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_f8e559e1e3b8e2b8791e74bbaef8528c.jpg
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Краснодарский край завершает строительство двухэтажного детского сада по нацпроекту "Демография" стоимостью около 170 миллионов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что дошкольное учреждение на 200 мест возводится в Краснодаре на улице Калинина."Двухэтажный детский сад достроят до конца декабря. Учреждение откроют в следующем году в одном из развивающихся микрорайонов Краснодара. В двухэтажном здании разместят, в том числе, ясельные группы, медпункт и пищеблок, музыкальный и спортивный залы", - говорится в сообщении.В региональном департаменте строительства отметили, что строительство детского сада началось в 2019 году. "В настоящее время на объекте завершаются внутренние отделочные работы и благоустройство территории, ведется монтаж оборудования. Всего на его возведение было направлено около 170 миллионов рублей", – пояснили в ведомстве.Отмечается, что строительство соцобъектов находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева. Детские сады возводятся по краевым и федеральным программам, а также в рамках реализации национального проекта "Демография".
https://ria.ru/20201209/reabilitatsiya-1588474775.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576858807_89:0:1226:853_1920x0_80_0_0_caf48ed5fed94bdcdfd58060f7598466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край, общество

Кубанские власти рассказали о строительстве по нацпроекту "Демография"

18:12 09.12.2020
 
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского краяГлава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Краснодарский край завершает строительство двухэтажного детского сада по нацпроекту "Демография" стоимостью около 170 миллионов рублей, сообщает администрация региона.
Уточняется, что дошкольное учреждение на 200 мест возводится в Краснодаре на улице Калинина.
"Двухэтажный детский сад достроят до конца декабря. Учреждение откроют в следующем году в одном из развивающихся микрорайонов Краснодара. В двухэтажном здании разместят, в том числе, ясельные группы, медпункт и пищеблок, музыкальный и спортивный залы", - говорится в сообщении.
В региональном департаменте строительства отметили, что строительство детского сада началось в 2019 году. "В настоящее время на объекте завершаются внутренние отделочные работы и благоустройство территории, ведется монтаж оборудования. Всего на его возведение было направлено около 170 миллионов рублей", – пояснили в ведомстве.
Отмечается, что строительство соцобъектов находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева. Детские сады возводятся по краевым и федеральным программам, а также в рамках реализации национального проекта "Демография".
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 18:05Краснодарский край
Около тысячи человек прошли постковидную реабилитацию на Кубани
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарКраснодарский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
Лента новостейМолния