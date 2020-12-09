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Госдума приняла в I чтении проект о стимулировании вложений в стартапы

Госдума приняла в I чтении проект о стимулировании вложений в стартапы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конвертируемом займе, направленный на стимулирование вложений в инвестиционные проекты на их начальном этапе... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:31

2020-12-09T14:31

2020-12-09T14:31

госдума рф

анатолий аксаков

экономика

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о конвертируемом займе, направленный на стимулирование вложений в инвестиционные проекты на их начальном этапе (стартапы).Документ, внесенный группой депутатов, предусматривает заключение договора конвертируемого займа, который позволяет привлечь инвестиции на начальном этапе проекта. Такой инструмент позволяет привлечь финансирование за короткий срок и по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получает гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании, пояснял ранее один из авторов проекта, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.Механизм конвертируемого займа предполагает, что компания-заемщик к определенному сроку или при ряде условий вернет деньги с процентами или передаст инвестору долю в капитале.Для инвесторов он выгоден тем, что не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект без вмешательства посторонних лиц. Конвертация осуществляется по выбору инвестора. Если его что-то не устраивает в темпах или направлении развития компании, инвестору возвращается долг в соответствии с условиями договора займа.Законопроект позволит создать эффективный и прозрачный механизм венчурных инвестиций, что будет стимулировать вложения в высокотехнологичные проекты в РФ, считают его авторы.

https://ria.ru/20201207/reklama-1587952961.html

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госдума рф, анатолий аксаков, экономика