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Стандарты поддержки экспортеров должны выполняться в каждом регионе РФ
Стандарты поддержки экспортеров должны выполняться в каждом регионе РФ
Требования регионального экспортного стандарта 2.0 по поддержке бизнеса, который планирует выход на внешние рынки, должны выполняться в каждом регионе РФ,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:36
2020-12-09T20:36
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
максим решетников
экономика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Требования регионального экспортного стандарта 2.0 по поддержке бизнеса, который планирует выход на внешние рынки, должны выполняться в каждом регионе РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии форума "Сделано в России".Региональный экспортный стандарт содержит унифицированные подходы создания благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, должно позволить комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте РФ. Цель стандарта — закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут стимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.Перечень услуг, которые должны оказываться в региональных Центрах поддержки экспорта, был утвержден в ноябре, напомнил Решетников. "Это касается и сопровождения экспортных контрактов, и участия в международных выставках, и консультирования по продвижению на международные рынки. Теперь надо добиться выполнения этого стандарта в каждом регионе", - сказал глава Минэкономразвития.По его словам, этому будет способствовать запуск Российским экспортным центром проекта по обучению региональных команд. "Нам нужно в каждом регионе добиться одинакового понимания специалистами этого стандарта и что нужно делать по данному стандарту. Это пространство нашей с РЭЦ совестной работы", - добавил Решетников.Глава РЭЦ Вероника Никишина в свою очередь отметила, что возглавляемый ею центр выступает в регионах как агент правительства РФ в части создания и развития деятельности центров поддержки экспорта. "Поддержка экспортеров из малого и среднего бизнеса – вопрос сложный и комплексный. Субъекты МСП сталкиваются с проблемами на каждой стадии экспортного цикла и решить их самостоятельно не позволяет, в первую очередь, отсутствие необходимых ресурсов (кадровых, экспертных, финансовых). Взаимодействие с клиентами сектора МСП требует присутствия организаций поддержки на местах, в этой связи ключевую роль в работе должны играть регионы", - добавила она.Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". В рамках форума состоялось обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.
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форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, максим решетников, экономика

Стандарты поддержки экспортеров должны выполняться в каждом регионе РФ

20:36 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Требования регионального экспортного стандарта 2.0 по поддержке бизнеса, который планирует выход на внешние рынки, должны выполняться в каждом регионе РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии форума "Сделано в России".
Региональный экспортный стандарт содержит унифицированные подходы создания благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, должно позволить комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте РФ. Цель стандарта — закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут стимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.
Перечень услуг, которые должны оказываться в региональных Центрах поддержки экспорта, был утвержден в ноябре, напомнил Решетников. "Это касается и сопровождения экспортных контрактов, и участия в международных выставках, и консультирования по продвижению на международные рынки. Теперь надо добиться выполнения этого стандарта в каждом регионе", - сказал глава Минэкономразвития.
По его словам, этому будет способствовать запуск Российским экспортным центром проекта по обучению региональных команд. "Нам нужно в каждом регионе добиться одинакового понимания специалистами этого стандарта и что нужно делать по данному стандарту. Это пространство нашей с РЭЦ совестной работы", - добавил Решетников.
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Глава РЭЦ Вероника Никишина в свою очередь отметила, что возглавляемый ею центр выступает в регионах как агент правительства РФ в части создания и развития деятельности центров поддержки экспорта. "Поддержка экспортеров из малого и среднего бизнеса – вопрос сложный и комплексный. Субъекты МСП сталкиваются с проблемами на каждой стадии экспортного цикла и решить их самостоятельно не позволяет, в первую очередь, отсутствие необходимых ресурсов (кадровых, экспертных, финансовых). Взаимодействие с клиентами сектора МСП требует присутствия организаций поддержки на местах, в этой связи ключевую роль в работе должны играть регионы", - добавила она.
Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". В рамках форума состоялось обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.
 
Форум "Сделано в России"Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центрМаксим РешетниковЭкономика
 
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