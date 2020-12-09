Стандарты поддержки экспортеров должны выполняться в каждом регионе РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Требования регионального экспортного стандарта 2.0 по поддержке бизнеса, который планирует выход на внешние рынки, должны выполняться в каждом регионе РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии форума "Сделано в России".
Региональный экспортный стандарт содержит унифицированные подходы создания благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, должно позволить комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте РФ. Цель стандарта — закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут стимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.
Перечень услуг, которые должны оказываться в региональных Центрах поддержки экспорта, был утвержден в ноябре, напомнил Решетников. "Это касается и сопровождения экспортных контрактов, и участия в международных выставках, и консультирования по продвижению на международные рынки. Теперь надо добиться выполнения этого стандарта в каждом регионе", - сказал глава Минэкономразвития.
По его словам, этому будет способствовать запуск Российским экспортным центром проекта по обучению региональных команд. "Нам нужно в каждом регионе добиться одинакового понимания специалистами этого стандарта и что нужно делать по данному стандарту. Это пространство нашей с РЭЦ совестной работы", - добавил Решетников.
Глава РЭЦ Вероника Никишина в свою очередь отметила, что возглавляемый ею центр выступает в регионах как агент правительства РФ в части создания и развития деятельности центров поддержки экспорта. "Поддержка экспортеров из малого и среднего бизнеса – вопрос сложный и комплексный. Субъекты МСП сталкиваются с проблемами на каждой стадии экспортного цикла и решить их самостоятельно не позволяет, в первую очередь, отсутствие необходимых ресурсов (кадровых, экспертных, финансовых). Взаимодействие с клиентами сектора МСП требует присутствия организаций поддержки на местах, в этой связи ключевую роль в работе должны играть регионы", - добавила она.
Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". В рамках форума состоялось обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.