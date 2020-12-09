https://ria.ru/20201209/standarty-1588502680.html

Стандарты поддержки экспортеров должны выполняться в каждом регионе РФ

Стандарты поддержки экспортеров должны выполняться в каждом регионе РФ

Требования регионального экспортного стандарта 2.0 по поддержке бизнеса, который планирует выход на внешние рынки, должны выполняться в каждом регионе РФ,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:36

2020-12-09T20:36

2020-12-09T20:36

форум "сделано в россии"

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

максим решетников

экономика

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Требования регионального экспортного стандарта 2.0 по поддержке бизнеса, который планирует выход на внешние рынки, должны выполняться в каждом регионе РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии форума "Сделано в России".Региональный экспортный стандарт содержит унифицированные подходы создания благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, должно позволить комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте РФ. Цель стандарта — закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут стимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.Перечень услуг, которые должны оказываться в региональных Центрах поддержки экспорта, был утвержден в ноябре, напомнил Решетников. "Это касается и сопровождения экспортных контрактов, и участия в международных выставках, и консультирования по продвижению на международные рынки. Теперь надо добиться выполнения этого стандарта в каждом регионе", - сказал глава Минэкономразвития.По его словам, этому будет способствовать запуск Российским экспортным центром проекта по обучению региональных команд. "Нам нужно в каждом регионе добиться одинакового понимания специалистами этого стандарта и что нужно делать по данному стандарту. Это пространство нашей с РЭЦ совестной работы", - добавил Решетников.Глава РЭЦ Вероника Никишина в свою очередь отметила, что возглавляемый ею центр выступает в регионах как агент правительства РФ в части создания и развития деятельности центров поддержки экспорта. "Поддержка экспортеров из малого и среднего бизнеса – вопрос сложный и комплексный. Субъекты МСП сталкиваются с проблемами на каждой стадии экспортного цикла и решить их самостоятельно не позволяет, в первую очередь, отсутствие необходимых ресурсов (кадровых, экспертных, финансовых). Взаимодействие с клиентами сектора МСП требует присутствия организаций поддержки на местах, в этой связи ключевую роль в работе должны играть регионы", - добавила она.Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". В рамках форума состоялось обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ, а также с российскими и международными экспертами.

https://ria.ru/20201208/nikishina-1588074206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, максим решетников, экономика