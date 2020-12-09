https://ria.ru/20201209/srok-1588328483.html
Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
Суд приговорил к 16 годам колонии ранее судимого за педофилию жителя Московской области, который в Твери совершил действия сексуального характера и развратные... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:45
2020-12-09T07:45
2020-12-09T07:45
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
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происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии ранее судимого за педофилию жителя Московской области, который в Твери совершил действия сексуального характера и развратные действия в отношении семи девочек, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Тверской области.В отношении жителя Московской области 1960 года рождения было возбуждено дело по статьям о действия сексуального характера и развратных действиях в отношении малолетних.Мужчину, как отмечает следствие, задержали по горячим следам. Ранее он уже имел судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - информирует следствие.
https://ria.ru/20201208/prigovor-1588236847.html
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, московская область (подмосковье), тверь, происшествия