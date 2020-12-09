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В РФПИ рассказали об информационных атаках на "Спутник V"
В РФПИ рассказали об информационных атаках на "Спутник V"
Вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T21:41
2020-12-09T21:41
2020-12-09T22:51
турция
анкара
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).Там отметили, что это произошло "по конкурентным или политическим причинам". В заявлении фонда подчеркивается, что СМИ иногда публикуют недостоверные данные о характеристиках препарата, его производстве и переговорах с потенциальными партнерами и контрагентами.В РФПИ привели в пример ситуацию, когда турецкие СМИ со ссылкой на главу Минздрава Фахреттина Коджу сообщили, что Анкара якобы отказалась от закупок российской вакцины из-за несоответствия препарата надлежащей лабораторной практике. Как позднее заявили РИА Новости в Минздраве Турции, эти сообщения являются недоразумением. Сам Коджа также сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в случае успешного прохождения надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет.Там подчеркнули, что "объединение усилий всех производителей вакцин, правительств, регуляторов, ученых и медицинских организаций жизненно необходимо для победы над новой коронавирусной инфекцией".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, анкара, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ
).
Там отметили, что это произошло "по конкурентным или политическим причинам".
В заявлении фонда подчеркивается, что СМИ иногда публикуют недостоверные данные о характеристиках препарата, его производстве и переговорах с потенциальными партнерами и контрагентами.
В РФПИ привели в пример ситуацию, когда турецкие СМИ со ссылкой на главу Минздрава Фахреттина Коджу сообщили, что Анкара якобы отказалась от закупок российской вакцины из-за несоответствия препарата надлежащей лабораторной практике.
Как позднее заявили РИА Новости в Минздраве Турции
, эти сообщения являются недоразумением. Сам Коджа также сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в случае успешного прохождения надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет.
"Министерство здравоохранения Турции выступило с официальным опровержением материала турецкой газеты Haber Turk об отказе министерства от российской вакцины. РФПИ призывает все средства массовой информации проверять факты на предмет их соответствия действительности перед публикацией, в том числе обращаясь за проверкой к представителям РФПИ", — говорится в заявлении РФПИ.
Там подчеркнули, что "объединение усилий всех производителей вакцин, правительств, регуляторов, ученых и медицинских организаций жизненно необходимо для победы над новой коронавирусной инфекцией".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.