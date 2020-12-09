https://ria.ru/20201209/sputnik-1588509095.html

В РФПИ рассказали об информационных атаках на "Спутник V"

В РФПИ рассказали об информационных атаках на "Спутник V"

Вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T21:41

2020-12-09T21:41

2020-12-09T22:51

турция

анкара

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).Там отметили, что это произошло "по конкурентным или политическим причинам". В заявлении фонда подчеркивается, что СМИ иногда публикуют недостоверные данные о характеристиках препарата, его производстве и переговорах с потенциальными партнерами и контрагентами.В РФПИ привели в пример ситуацию, когда турецкие СМИ со ссылкой на главу Минздрава Фахреттина Коджу сообщили, что Анкара якобы отказалась от закупок российской вакцины из-за несоответствия препарата надлежащей лабораторной практике. Как позднее заявили РИА Новости в Минздраве Турции, эти сообщения являются недоразумением. Сам Коджа также сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в случае успешного прохождения надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет.Там подчеркнули, что "объединение усилий всех производителей вакцин, правительств, регуляторов, ученых и медицинских организаций жизненно необходимо для победы над новой коронавирусной инфекцией".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

турция

анкара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, анкара, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество