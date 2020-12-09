Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/sputnik-1588509095.html
В РФПИ рассказали об информационных атаках на "Спутник V"
В РФПИ рассказали об информационных атаках на "Спутник V"
Вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T21:41
2020-12-09T22:51
турция
анкара
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_9ee9156bf37d2f0f008b4b173c689584.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).Там отметили, что это произошло "по конкурентным или политическим причинам". В заявлении фонда подчеркивается, что СМИ иногда публикуют недостоверные данные о характеристиках препарата, его производстве и переговорах с потенциальными партнерами и контрагентами.В РФПИ привели в пример ситуацию, когда турецкие СМИ со ссылкой на главу Минздрава Фахреттина Коджу сообщили, что Анкара якобы отказалась от закупок российской вакцины из-за несоответствия препарата надлежащей лабораторной практике. Как позднее заявили РИА Новости в Минздраве Турции, эти сообщения являются недоразумением. Сам Коджа также сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в случае успешного прохождения надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет.Там подчеркнули, что "объединение усилий всех производителей вакцин, правительств, регуляторов, ученых и медицинских организаций жизненно необходимо для победы над новой коронавирусной инфекцией".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
турция
анкара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587900704_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_fb9d98252cd4976e10c9824f9bb56fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, анкара, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество

В РФПИ рассказали об информационных атаках на "Спутник V"

21:41 09.12.2020 (обновлено: 22:51 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Спутник V" подверглась информационной атаке в России и за рубежом, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Там отметили, что это произошло "по конкурентным или политическим причинам".
В заявлении фонда подчеркивается, что СМИ иногда публикуют недостоверные данные о характеристиках препарата, его производстве и переговорах с потенциальными партнерами и контрагентами.
В РФПИ привели в пример ситуацию, когда турецкие СМИ со ссылкой на главу Минздрава Фахреттина Коджу сообщили, что Анкара якобы отказалась от закупок российской вакцины из-за несоответствия препарата надлежащей лабораторной практике.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Как позднее заявили РИА Новости в Минздраве Турции, эти сообщения являются недоразумением. Сам Коджа также сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в случае успешного прохождения надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет.

"Министерство здравоохранения Турции выступило с официальным опровержением материала турецкой газеты Haber Turk об отказе министерства от российской вакцины. РФПИ призывает все средства массовой информации проверять факты на предмет их соответствия действительности перед публикацией, в том числе обращаясь за проверкой к представителям РФПИ", — говорится в заявлении РФПИ.

Там подчеркнули, что "объединение усилий всех производителей вакцин, правительств, регуляторов, ученых и медицинских организаций жизненно необходимо для победы над новой коронавирусной инфекцией".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаТурцияАнкараКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
09:20Минтруд ожидает выполнения всех показателей по нацпроектам до 2030 года
09:20В правительстве одобрили модернизацию первичного звена здравоохранения
09:13Трутнев поручит проверить обстановку по COVID-19 в отдаленных районах ДФО
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
Лента новостейМолния