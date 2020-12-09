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В Подмосковье до конца года введут еще 35 социальных объектов
В Подмосковье до конца года введут еще 35 социальных объектов
На территории Московской области до конца 2020 года введут в эксплуатацию еще 35 социальных объектов, сообщил журналистам министр строительного комплекса... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:54
2020-12-09T15:54
2020-12-09T15:54
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. На территории Московской области до конца 2020 года введут в эксплуатацию еще 35 социальных объектов, сообщил журналистам министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев."В рамках госпрограммы в этом году у нас был запланирован ввод 77 социальных объектов. По факту введены 42, до конца года еще 35. Все объекты в высокой степени готовности, работы на завершающем этапе",- сказал Локтев.Он также добавил. что программа по строительству объектов культуры реализована на 100%. "В этом году мы построили три Дома культуры, долгожданный музыкальный колледж имени Прокофьева в Пушкино и музыкальную школу в Орехово-Зуево. К 75-летию Великой Победы 9 мая завершена реконструкция и открыт "Музей Зои Космодемьянской" в Рузе", - добавил Локтев.
https://ria.ru/20201209/elka-1588413878.html
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орехово-зуево, московская область (подмосковье), пушкино