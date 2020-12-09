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Калининградская область потратит 90 млн евро на приграничные программы

Калининградская область потратит 90 млн евро на приграничные программы

Свыше 90 миллионов евро заложены в Калининградской области на ближайшие 5 лет по программам приграничного сотрудничества, сообщил губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:45

2020-12-09T15:45

2020-12-09T16:25

форум "сделано в россии"

антон алиханов

калининградская область

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 90 миллионов евро заложены в Калининградской области на ближайшие 5 лет по программам приграничного сотрудничества, сообщил губернатор Антон Алиханов.Калининградская область является участником двух программ приграничного сотрудничества - "Россия-Польша" и "Россия-Литва".По словам губернатора, ожидается, что в результате реализации этих проектов турпоток в Калининградскую область из приграничных государств вырастет на 60 тысяч человек, что составляет почти треть от общего объема иностранного турпотока, посетившего регион в 2019 году.

калининградская область

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форум "сделано в россии", антон алиханов, калининградская область, экономика