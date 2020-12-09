Калининградская область потратит 90 млн евро на приграничные программы
15:45 09.12.2020 (обновлено: 16:25 09.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 90 миллионов евро заложены в Калининградской области на ближайшие 5 лет по программам приграничного сотрудничества, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Калининградская область является участником двух программ приграничного сотрудничества - "Россия-Польша" и "Россия-Литва".
"У нас на ближайшие 5 лет предусмотрен объем финансирования практически 90 миллионов евро на эти программы. Они в основном ориентированы, мы сейчас делаем фокус на трансграничные проекты, связанные с туризмом, спортивным туризмом". - сказал Алихановна на международном экспортном форуме "Сделано в России".
По словам губернатора, ожидается, что в результате реализации этих проектов турпоток в Калининградскую область из приграничных государств вырастет на 60 тысяч человек, что составляет почти треть от общего объема иностранного турпотока, посетившего регион в 2019 году.