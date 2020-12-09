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Калининградская область потратит 90 млн евро на приграничные программы
Калининградская область потратит 90 млн евро на приграничные программы
Свыше 90 миллионов евро заложены в Калининградской области на ближайшие 5 лет по программам приграничного сотрудничества, сообщил губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:45
2020-12-09T16:25
форум "сделано в россии"
антон алиханов
калининградская область
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 90 миллионов евро заложены в Калининградской области на ближайшие 5 лет по программам приграничного сотрудничества, сообщил губернатор Антон Алиханов.Калининградская область является участником двух программ приграничного сотрудничества - "Россия-Польша" и "Россия-Литва".По словам губернатора, ожидается, что в результате реализации этих проектов турпоток в Калининградскую область из приграничных государств вырастет на 60 тысяч человек, что составляет почти треть от общего объема иностранного турпотока, посетившего регион в 2019 году.
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форум "сделано в россии", антон алиханов, калининградская область, экономика

Калининградская область потратит 90 млн евро на приграничные программы

15:45 09.12.2020 (обновлено: 16:25 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Свыше 90 миллионов евро заложены в Калининградской области на ближайшие 5 лет по программам приграничного сотрудничества, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Калининградская область является участником двух программ приграничного сотрудничества - "Россия-Польша" и "Россия-Литва".
"У нас на ближайшие 5 лет предусмотрен объем финансирования практически 90 миллионов евро на эти программы. Они в основном ориентированы, мы сейчас делаем фокус на трансграничные проекты, связанные с туризмом, спортивным туризмом". - сказал Алихановна на международном экспортном форуме "Сделано в России".
По словам губернатора, ожидается, что в результате реализации этих проектов турпоток в Калининградскую область из приграничных государств вырастет на 60 тысяч человек, что составляет почти треть от общего объема иностранного турпотока, посетившего регион в 2019 году.
 
Форум "Сделано в России"Антон АлихановКалининградская областьЭкономика
 
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