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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/snizhenie-1588316146.html
Назван простой способ снизить шанс заражения коронавирусом
Назван простой способ снизить шанс заражения коронавирусом
Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе, и от концентрации патогенов в воздухе. Простой способ снизить вероятность подхватить вирус назвал в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T02:10
2020-12-09T02:10
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе, и от концентрации патогенов в воздухе. Простой способ снизить вероятность подхватить вирус назвал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Чаще всего люди взаимодействуют с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице. Это объясняется тем, что в закрытых помещениях выше концентрация опасных патогенов в воздухе. Снизить эту концентрацию можно очень простым способом – увеличить мощность вентиляции, считает врач.Усилить вентиляцию, чтобы снизить концентрацию вирусов, нужно не только в общественном транспорте, но и дома, и на работе. Частое проветривание, а также постоянная влажная уборка помещения уменьшат количество патогенов и снизят риск заразиться. Это особенно важно, поскольку рядом с вами может оказаться бессимптомный больной коронавирусом."Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом", – сказал Жемчугов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Назван простой способ снизить шанс заражения коронавирусом

02:10 09.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди в масках
Люди в масках - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе, и от концентрации патогенов в воздухе. Простой способ снизить вероятность подхватить вирус назвал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Чаще всего люди взаимодействуют с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице. Это объясняется тем, что в закрытых помещениях выше концентрация опасных патогенов в воздухе. Снизить эту концентрацию можно очень простым способом – увеличить мощность вентиляции, считает врач.
"В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений", – сказал врач-иммунолог.
Усилить вентиляцию, чтобы снизить концентрацию вирусов, нужно не только в общественном транспорте, но и дома, и на работе. Частое проветривание, а также постоянная влажная уборка помещения уменьшат количество патогенов и снизят риск заразиться. Это особенно важно, поскольку рядом с вами может оказаться бессимптомный больной коронавирусом.
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"Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом", – сказал Жемчугов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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