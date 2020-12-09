https://ria.ru/20201209/snizhenie-1588316146.html

Назван простой способ снизить шанс заражения коронавирусом

Назван простой способ снизить шанс заражения коронавирусом

Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе, и от концентрации патогенов в воздухе. Простой способ снизить вероятность подхватить вирус назвал в... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T02:10

2020-12-09T02:10

2020-12-09T02:10

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Опасность заражения коронавирусом зависит, в том числе, и от концентрации патогенов в воздухе. Простой способ снизить вероятность подхватить вирус назвал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Чаще всего люди взаимодействуют с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице. Это объясняется тем, что в закрытых помещениях выше концентрация опасных патогенов в воздухе. Снизить эту концентрацию можно очень простым способом – увеличить мощность вентиляции, считает врач.Усилить вентиляцию, чтобы снизить концентрацию вирусов, нужно не только в общественном транспорте, но и дома, и на работе. Частое проветривание, а также постоянная влажная уборка помещения уменьшат количество патогенов и снизят риск заразиться. Это особенно важно, поскольку рядом с вами может оказаться бессимптомный больной коронавирусом."Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом", – сказал Жемчугов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vitamin-1588294221.html

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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество